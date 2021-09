https://mundo.sputniknews.com/20210901/oposicion-de-venezuela-regresa-al-cauce-democratico-al-participar-en-elecciones-regionales-1115660462.html

Oposición de Venezuela regresa al "cauce democrático" al participar en elecciones regionales

Oposición de Venezuela regresa al "cauce democrático" al participar en elecciones regionales

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez, saludó la decisión de la oposición... 01.09.2021, Sputnik Mundo

2021-09-01T21:17+0000

2021-09-01T21:17+0000

2021-09-01T21:17+0000

américa latina

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107081/18/1070811852_0:539:3500:2508_1920x0_80_0_0_abccadfa30060e4749a88ff87fe11d67.jpg

El presidente del parlamento indicó que al decidir participar en los comicios, la oposición también está reconociendo al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Asamblea Nacional, pues este organismo legislativo fue el que designó a los rectores de la institución comicial.La Plataforma Unitaria de la oposición anunció el 31 de agosto que participará en los comicios con la tarjeta electoral de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).La Plataforma Unitaria está conformada por Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Convergencia, y Movimiento Progresista, entre otros.Estas organizaciones políticas reunidas en la Plataforma Unitaria no participaban en elecciones desde el 2017, pues en los comicios presidenciales de 2018 y parlamentarios de 2020 decidieron no formar parte al considerar que no existían condiciones electorales.Esa coalición de partidos opositores, creada en el 2008, obtuvo en 2015 la mayoría de los votos con los que logró ganar la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).La decisión que anunció la Plataforma Unitaria de participar en los próximos comicios ocurre en medio del diálogo que instaló el México el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera el opositor Juan Guaidó.

https://mundo.sputniknews.com/20210826/candidato-opositor-venezolano-asegura-que-union-es-vital-para-ganar-a-candidatos-de-maduro-1115432026.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela