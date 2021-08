Candidato opositor venezolano asegura que unión es vital para ganar a candidatos de Maduro

https://mundo.sputniknews.com/20210826/candidato-opositor-venezolano-asegura-que-union-es-vital-para-ganar-a-candidatos-de-maduro-1115432026.html

Una de las corrientes opositora está representada por el dirigente Henrique Capriles y la otra por los diputados que han decidido participar en los últimos tres procesos electorales, como es el caso de Bertucci, quien, en diciembre 2020, fue electo parlamentario, cargo al que renunció para postularse a las regionales del próximo 21 de noviembre.En este momento, agregó el opositor, "existe una hemorragia de candidatos", por lo que sostuvo que es vital, que cada representante de partido haga un "lanzamiento responsable", y que se llegue a un acuerdo, en el que se tome en cuenta a los líderes regionales.Para que la oposición no quede anulada en las elecciones regionales, debe enfocarse no en competir entre ella, sino en ganarle a los candidatos del PSUV, dijo Bertucci, quien también es pastor evangélico.Entrar en la dinámica de las competencias internas, solo augura que las "derrotas van a ser por cantidades", afirmó el candidato.Si la oposición gana más gobernaciones y alcaldías de las que posee actualmente, insistió Bertucci, tendrá material para negociar en la mesa de diálogo que se estableció en México el pasado 13 de agosto."El hecho de que la oposición gane más gobernaciones y más alcaldías de las que tenemos ahora, va a mejorar la visión de la comunidad internacional de la situación política del país", acotó.El candidato advirtió que, si la oposición no cambia su rumbo en este momento, caerá "en el juego de división" del Gobierno.Las elecciones de gobernadores y alcaldes del próximo 21 de noviembre se realizarán en medio de un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición.El presidente Nicolás Maduro ha instado en reiteradas ocasiones a la oposición a participar en estos comicios.Sin embargo, aún el sector que representa el opositor Juan Guaidó sigue reacio a participar en los comicios, alegando que no existen garantías de transparencia e igualdad de condiciones.

