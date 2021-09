"El ultrapesado": las redes sociales arden contra el nutricionista Carlos Ríos tras sus comentarios

https://mundo.sputniknews.com/20210901/el-ultrapesado-las-redes-sociales-arden-contra-el-nutricionista-carlos-rios-tras-sus-comentarios-1115647124.html

La sociedad española cada vez está más mentalizada con la alimentación sana. De hecho, el 65% de los españoles afirman preocuparse frecuentemente por llevar una vida saludable, según datos del estudio WIN World Survey (WWS) publicado en 2020. Además, un año antes de que se realizara este estudio, Bloomberg clasificó a España como el país más sano del mundo.La tendencia por mejorar los hábitos de consumo hace que la población se lo piense dos veces a la hora de comprar productos ultraprocesados como dulces, bollería o bebidas azucaradas. Por ello, el interés de la población por mejorar su salud hace que aumente el número de cuentas en las redes sociales que incentiven prácticas de alimentación saludables.Uno de los nutricionistas más populares en España es Carlos Ríos, cuya cuenta de Instagram suma la friolera de un millón y medio de seguidores. El joven influencer se ha hecho famoso gracias a la publicación de vídeos en los que analiza diferentes productos de supermercados como Mercadona.Sus consejos son útiles, pero a veces resultan un poco pesados para algunas personas. "Dios qué pesado es Carlos Rios señor suélteme del brazo y déjeme comer lo que me apetezca", comentaba una usuaria en su publicación que se ha vuelto viral. Junto al mensaje aparece una imagen con captura de pantalla tomada de una cuenta de Instagram dedicada a promocionar productos novedosos de Mercadona. En la imagen se muestran unos nuevos palitos de chocolate y el joven nutricionista no ha dudado en dar su opinión: "ultraprocesado", escribía Ríos.Las redes sociales se han llenado de memes criticando la actitud del creador del movimiento realfooder por querer analizarlo todo y lo han comparando con otras situaciones cómicas.Pero no todo han sido críticas, también hay quien defiende su labor divulgadora en las redes sociales por mentalizar a la sociedad del procesamiento de los alimentos.

