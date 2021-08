https://mundo.sputniknews.com/20210830/un-cardiologo-explica-como-deshacerse-del-colesterol-malo-sin-medicamentos-1115565185.html

Un cardiólogo explica cómo deshacerse del colesterol malo sin medicamentos

Un cardiólogo explica cómo deshacerse del colesterol malo sin medicamentos

Un cardiólogo asegura que la buena actividad física tiene un efecto mayor que cualquier medicación. Explica que con la actividad física y la dieta adecuada, al... 30.08.2021, Sputnik Mundo

El cardiólogo Yuri Mescheriakov reveló que hacer ejercicio en una bicicleta estática ayudará a lidiar con los niveles altos de colesterol, según informó al medio Doktor Piter."Recomiendo encarecidamente a todos los pacientes con colesterol alto que monten en bicicleta o hagan ejercicio en una bicicleta estática durante al menos media hora al día; esto no es solo un consejo, sino una receta médica”, dijo el especialista.Al mismo tiempo, ante la ausencia de actividad física significativa, un nivel bajo de colesterol puede indicar una deficiencia de nutrientes en la dieta, enfermedades del tracto gastrointestinal e incluso oncología.La tasa de colesterol 'malo' en la sangre depende del nivel de riesgo cardiovascular de una persona. El riesgo se calcula individualmente; para esto, los médicos usan una escala especial SCORE (Evaluación Sistemática de Riesgos Coronarios). Muestra cómo una persona tiene un alto riesgo de morir de un ataque cardíaco o un derrame cerebral en los próximos 10 años. El cálculo tiene en cuenta la edad, la herencia, el tabaquismo, los indicadores de presión arterial, las enfermedades concomitantes, etc. Como resultado, el paciente se encuentra en una zona de riesgo verde, amarilla, naranja o roja. Cuanto más 'rojo', mayor es el riesgo.Finalmente, el especialista advirtió que los niveles bajos de colesterol no necesitan tratamiento, pero su fuerte caída es motivo de análisis.

Shura Volkov No comer pan, es decir harinas refinadas. Elimina eso de tu dieta siempre. Pan, fideos, arroz, dulces. Eso baja los trigliceridos. 0

