La desconocida fruta tropical que reduce el colesterol, adelgaza y previene enfermedades

La desconocida fruta tropical que reduce el colesterol, adelgaza y previene enfermedades

Poca gente ha escuchado sobre el noni, la exótica fruta proveniente de la polinesia cuyas propiedades se han aprovechado a lo largo de los siglos en la medicina tradicional oriental. Según la edición Medical News Today, el consumo del zumo de esta fruta tropical produce todo un abanico de beneficios.El noni, nombrado científicamente como morinda citrifolia, y bautizado en el Caribe como árbol antidolor, contiene poderosos antioxidantes que pueden beneficiar la salud, apoyar al sistema inmunológico y aliviar la inflamación. La fruta tiene un fuerte sabor amargo, por lo que se suelen consumir en forma de puré o zumo acompañando con otros ingredientes.BeneficiosDe acuerdo con Medical News Today el zumo de noni puede tener algunas propiedades analgésicas y antiinflamatorias, lo que ayuda a disminuir el dolor.El noni goza de alto contenido en vitamina C —uno de los más potentes y famosos antioxidantes.Un estudio publicado en la revista Food Science & Nutrition descubrió que el zumo de noni reduce el daño oxidativo a los ávidos fumadores de tabaco. Entre los no fumadores el zumo de noni provoca una reducción de la presión arterial y del ritmo cardíaco.El zumo de noni puede ayudar al corazón reduciendo los niveles de grasa y colesterol en sangre y reduciendo la inflamación que puede ser un factor de riesgo para las enfermedades cardíacas.Además de acuerdo con otro estudio publicado en el sitio web Nutrition Matters (Voprosy Pitaniya) las personas obesas que añadieron noni a una dieta baja en calorías mejoraron la pérdida de peso: redujeron grasa corporal, disminuyendo la pérdida de masa muscular, observaron la reducción de la circunferencia de la cintura.PrecauciónAunque el zumo de noni puede ser un suplemento útil para algunas personas, hay que tener en cuenta algunos efectos secundarios y de seguridad antes de consumirlo.Aunque el noni en sí mismo es bajo en azúcar, es común que los fabricantes mezclen el zumo con otros tipos de zumo de frutas o con azúcares añadidos para mejorar su sabor.Los científicos aconsejan consultar con el médico antes de incluir en la dieta el zumo de noni ya que, según algunos estudios, no siempre es ideal para los pacientes con problemas renales o hepáticos.Además no hay suficientes pruebas sobre los efectos de beber zumo de noni durante el embarazo o la lactancia.

