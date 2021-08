https://mundo.sputniknews.com/20210830/freir-huevos-en-fairy-o-la-muerte-los-efectos-de-la-cocaina-adulterada-hacen-estragos-en-caceres-1115571857.html

Freír huevos en Fairy o la muerte: los efectos de la cocaína adulterada hacen estragos en Cáceres

Una partida de cocaína adulterada sería la causa de dos muertes y más de una decena de afectados en la provincia de Cáceres. Algunos de los consumidores... 30.08.2021, Sputnik Mundo

españa

drogas

cocaína

extremadura

alucinaciones

Alerta general en toda la provincia de Cáceres tras dos defunciones relacionadas con el consumo de cocaína. Ambos varones habrían fallecido a causa de una supuesta intoxicación provocada por una partida de droga adulterada. Coria y Plasencia son escenario de los sucesos. Localidades donde el número de afectados por los narcóticos supera la decena.La investigación comenzó el 21 de agosto, cuando la Policía Local de Coria levantó el cadáver de un hombre de 37 años que había fallecido en su domicilio. A su lado, una bolsita con restos de cocaína llamó la atención de los agentes. Mientras, el hospital Ciudad de Coria se copaba de personas intoxicadas por la toma de droga. Nueve personas tuvieron que ser ingresadas y otras cinco pasaron por Urgencias, aunque no requirieron de hospitalización. La sospecha comenzó a planear sobre la urbe cacereña.El consumo de esta cocaína, probablemente cortada con alguna sustancia tóxica, desencadenó en muerte, pero también en una lista de efectos secundarios y fuertes alucinaciones. Algunas víctimas de la droga llegaron a freír huevos en Fairy, rociarse con insecticida al creer que estaban llenos de cucarachas, ver que un grupo de enanos les perseguían por dinero o creer que su casa estaba "llena de negros", según relataron a las autoridades. Además, varias personas indicaron que no podían orinar o que se habían quedado sin vista al tener las pupilas dilatadas al máximo durante varios días.Entre las confesiones, los afectados admitieron haber consumido cocaína y revelaron el nombre de su traficante, José Antonio L.. El Juzgado de Instrucción número 1 de Coria autorizó una orden de registro en su vivienda, pero el camello ya no estaba. El hombre fue localizado en Plasencia, donde fue detenido y pasó a disposición judicial. El arrestado negó a declarar y descubrir el nombre de la persona que le había vendido la droga. Así, el juez lo envió a prisión provisional sin fianza.Sí decidieron colaborar muchos de los intoxicados, quienes entregaron restos de cocaína sin consumir. Esta será analizada por el Laboratorio Criminalístico de la Guardia Civil en Madrid. Por otro lado, las vísceras del fallecido de Coria, positivo en cocaína, fueron mandadas al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para su estudio.El asunto parecía tocar a su fin, cuando otro hombre pereció días atrás en Plasencia. El motivo era el mismo: la cocaína. Además, una persona acudió al hospital de la ciudad extremeña con síntomas similares a los vistos en Coria. Ante el suceso, la Policía Nacional detuvo al traficante que vendió la sustancia. Sin embargo, este fue puesto en libertad por el juzgado.Los casos de Plasencia y Coria parecen estar relacionados y apuntan a un distribuidor que pudo vender la cocaína en mal estado a ambos camellos. La delegación del Gobierno en Extremadura resalta que la droga podría haber llegado a más puntos de la comunidad autónoma. Tampoco se descarta que haya más víctimas de los efectos

