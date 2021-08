https://mundo.sputniknews.com/20210827/un-experto-occidente-ya-no-tiene-voz-y-voto-en-los-asuntos-de-afganistan--1115447773.html

Un experto: Occidente ya no tiene voz y voto en los asuntos de Afganistán

ROMA (Sputnik) — El ex director general de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y uno de los expertos más reputados en materia de la lucha contra la... 27.08.2021, Sputnik Mundo

"Tras sufrir un fracaso completo, Occidente ha perdido voz y voto en Afganistán. La opinión pública parece no haberse percatado aún, aquí continúan hablando como si no acabaran de sufrir una derrota en Afganistán, pero la pelota ya está en el otro lado del campo. Todo dependerá ahora de lo que decidan China y Rusia, en primer lugar, así como Pakistán, Irán, la India y otras naciones de Asia", dijo Arlacchi en una entrevista con Sputnik.El sociólogo y político italiano apuntó que "la única salida ahora es un ambicioso plan de recuperación basado en el desarrollo de los recursos internos de Afganistán".Semejante programa, a su juicio, no tiene por qué ser costoso. "Basta con mantener la asistencia internacional al nivel actual, sustituyendo la militar por la ayuda al desarrollo. Si no lo hacemos de inmediato, hay peligro de que los talibanes [movimiento proscrito en Rusia como terrorista] no duren mucho en el poder y el país vuelva a sumirse en un caos total, con consecuencias desastrosas", advirtió Arlacchi.

