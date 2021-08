https://mundo.sputniknews.com/20210827/las-kellys-de-50-anos-estamos-cambiando-el-sector-hotelero-el-alojamiento-etico-llega-al-turismo-1115454701.html

"Las kellys de 50 años estamos cambiando el sector hotelero", el alojamiento ético llega al turismo

"Las kellys de 50 años estamos cambiando el sector hotelero", el alojamiento ético llega al turismo

¿Dormirías en un hotel que explota a sus empleadas o en uno que no lo hace? Es el planteamiento de las camareras de hotel de España. Movimientos como 'Yo... 27.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-27T11:41+0000

2021-08-27T11:41+0000

2021-08-27T11:41+0000

españa

hotel

derechos laborales

limpieza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115455895_0:1366:2048:2518_1920x0_80_0_0_e62f7c3e0ad40608ed4686279982af00.jpg

Es como uno de esos chistes sobre "¿cuál es el colmo de…?" pasarte el día limpiando retretes y orinarte encima porque no tienes tiempo "ni para sentarte a mear". Pero no es un chiste, es la realidad extrema que comparten las kellys, las camareras de hotel en España, el país que, junto a Francia y EEUU, lidera la actividad turística en el mundo.El sector hotelero está construido en base a unos servicios de primera con precios competentes. Pero esta ecuación se erige sobre los lomos de las kellys. "Si en un hotel de lujo el cliente se encuentra con una habitación desordenada, o una cama mal hecha, el hotel lo pierde todo, somos la base, el alma del hotel", nos cuenta Esther Salinas, que lleva 20 años limpiando habitaciones en hoteles de Sevilla."No podemos hablar de excelencia turística si la estamos construyendo sobre un sistema de esclavitud", denuncia Esther Salinas, de Kellys Unión Sevilla. El colectivo que funciona como una plataforma para divulgar información, sensibilizar y denunciar prácticas abusivas, forma parte de la ola reivindicativa que está cambiando el panorama turístico nacional.Yo reservo con Las Kellys, la iniciativa de las Kellys de Cataluña, ya supera la recaudación mínima de 60.000 euros en una plataforma de micromecenazgo para lanzar su proyecto de una central de reservas ética. Que el viajero deje de escoger dónde duerme movido por el lujo, el precio o la ubicación del hotel, y lo haga por el respeto a la legislación laboral, es la vía que defiende el movimiento.En Sevilla este movimiento tiene una especial trascendencia. La capital de Andalucía cuenta con 25 proyectos hoteleros en desarrollo, y es por lo tanto la ciudad con más aperturas hoteleras previstas por número de habitantes. "Nosotras no hemos puesto en marcha la central de reservas, a la que nos añadiremos sin problemas, pero sí hemos hecho público un primer listado de hoteles éticos"."Golpeamos donde más les duele""Espero que esto tenga un impacto más inmediato, que el cliente sepa qué hay detrás del lujo de cada habitación y pueda elegir con más conciencia y sensibilidad social" explica Salinas. Las condiciones laborales emergen como una variable a valorar, la reputación del hotel está en juego, ¿quién quiere dormir en una cama de explotadores? Las kellys esperan que esto implique un mayor respeto a su trabajo.Las representantes de la Plataforma Estatal de Camareras de Pisos explican a Sputnik que el problema de su trabajo no es tanto una cuestión de horarios o de salario base, sino de cantidad y condiciones de exigencia "imposibles".Denuncian la externalización de los servicios con contratas a segundas empresas que reducen la categoría profesional de las kellys a limpiadoras, "no es algo único de las camareras de España, pasa en Francia o Inglaterra, la externalización es el primer paso a la explotación", explica Yolanda García, de Las Kellys Benidorm-Marina Baixa. El 6 de noviembre de 2019 llevaron su campaña contra la externalización al Parlamento Europeo. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Asturias lideran las externalizaciones.Según los cálculos de la Plataforma en España hay en torno a 200.000 camareras de hotel, pero esta cifra no contempla a las trabajadoras de empresas terceras que realizan el mismo trabajo, ya que tienen un epígrafe distinto. "En Baleares, por ejemplo, tenemos unas 11.000 camareras fijas, pero en temporada alta la cifra de trabajadoras eventuales es de 30.000", detalla Sara del Mar García, de Kellys Unión Balear.Otra cuestión que comparten las mujeres es que trabajan por habitaciones, aunque tengan un horario. Es la modalidad de "trabajar a destajo", como si el empleo fuera una obra y servicio por x habitaciones. Pero legalmente, no es lo que está en los contratos.Las kellys tienen una media diaria de hasta 24 o 25 habitaciones a limpiar –según los datos de la comunidad de Valencia–, "aunque nuestro contrato no es por productividad, tenemos un horario. Pero si en ese horario no terminamos todas las habitaciones asignadas, no nos llaman más, a la calle", explica Mª del Mar, la kelly de Sevilla que sobrevive con sustituciones. "Es la muerte a pellizcos, tienes que apañártelas para terminar las habitaciones que te tocan. Aunque el horario es bueno, ¿de qué sirve si cuando llego a casa por la tarde no puedo ni andar?".La enfermedad laboral como horizonteLimpiar la habitación, hacer cientos de camas cada semana, aspiradora en moqueta y paño en el baño. Movimientos rápidos y repetitivos, lesión segura. "Quien lleva más de cinco años en esta profesión está lesionada y todas nos tenemos que automedicar. Es así, las pastillas rulan desde primera hora para poder trabajar", explica Esther Salinas, que vive continuamente con antiinflamatorios y relajantes musculares."Si consigues jubilarte en esta profesión es porque has pasado al menos un par de veces por el quirófano", dice Yolanda García. Los informes son elocuentes, un estudio de CCOO revela que el 71% de las camareras se automedica "en pos de resolver o aminorar sus situaciones psicofísicas". El Instituto Valenciano de seguridad y Salud en el Trabajo evaluó a más de 300 hoteles, en ellos, el 66% de las camareras padecía molestias en la zona dorsal-lumbar de la espalda.El problema añadido a los dolores es que, los de espalda, no están clasificados como enfermedad laboral. Así que un horizonte probable es que las lumbalgias o tendones afectados de los hombros "terminen por llevarte a un quirófano o al tribunal médico", sentencia Esther Salinas.Pero algo está cambiando: las nuevas iniciativas que se valen del valor reputacional de los hoteles están cambiando la precariedad que sufren las camareras. Prácticamente la totalidad son mujeres en situación de necesidad, "y cuanta más necesidad tienes, más vulnerable eres", reflexiona Esther.

https://mundo.sputniknews.com/20210730/las-kellys-crean-su-propia-plataforma-de-reservas-contra-la-explotacion-en-hoteles-1114643930.html

https://mundo.sputniknews.com/20200303/las-kellys-rebeladas-contra-la-precariedad-laboral-en-espana--1090637432.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

hotel, derechos laborales, limpieza