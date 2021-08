https://mundo.sputniknews.com/20210827/comunas-interiores-de-haiti-claman-por-ayuda-2-semanas-despues-del-sismo-1115474497.html

Comunas interiores de Haití claman por ayuda 2 semanas después del sismo

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Autoridades del sur de Haití reclaman por ayuda insuficiente tras el terremoto del 14 de agosto. 27.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

haití

ayuda humanitaria

terremoto

El Gobierno anunció que 18 de las 20 comunas del departamento Sur más afectadas por el temblor de magnitud 7,2 recibieron ayuda a través Fondo de Asistencia Económica y Social y la Dirección de Protección Civil.De acuerdo con Chery la asistencia no es proporcional con la cantidad de víctimas del terremoto, y aseguró que algunas secciones comunales están completamente abandonadas por el Estado, y muy pocas pudieron encontrar apoyo de organizaciones no gubernamentales.El primer ministro Ariel Henry reconoció en la semana que la situación es preocupante en la península sur y volvió a prometer acompañar a las víctimas, luego de un recorrido por el departamento Nippes.Al menos 2.207 personas murieron por el sismo y 12.268 resultaron heridas, casi 130.000 viviendas de la región se derrumbaron o dañaron, junto a más de 200 escuelas, unas 300 iglesias y 25 estructuras sanitarias.Todo ello en un país que no se recuperó todavía del terremoto de 2010, y donde más del 60 por ciento de los 11 millones de habitantes vive en pobreza y con acceso limitado al agua potable, vivienda, salud o educación.

haití

