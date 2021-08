https://mundo.sputniknews.com/20210826/terremoto-de-haiti-despierta-la-solidaridad-1115436642.html

Terremoto de Haití despierta la solidaridad

Terremoto de Haití despierta la solidaridad

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Haití volvió a temblar como hace 11 años, y el sur del país parece un cementerio de escombros, mientras las personas se agolpan a...

"Mi país está devastado de nuevo, pero no es una maldición como dicen. Volveremos a ponernos de pie, por eso hoy lo importante para quienes estamos aquí es donar sangre, mucha gente lo necesita", dijo a Sputnik el ciudadano Emmanuel Dima, quien donó para apoyar la atención de la víctimas del terremoto del 14 de agosto.En Puerto Príncipe, a 168 kilómetros del epicentro del sismo, varios grupos promovieron iniciativas para recolectar sangre destinada a los hospitales de Jeremie, Miriagoane, Port Salut y otros, hacia donde remiten a los pacientes que requieren asistencia.Banj, un espacio colaborativo y de trabajo conjunto, reunió 34 bolsas que se enviarán a los centros médicos para ayudar a los heridos, mientras la Cámara de Comercio Americana en Haití recaudó otro centenar.DonacionesMás de 2.200 personas fallecieron por el temblor y 12.268 sufrieron heridas, mientras otros miles continúan ingresados en los centros hospitalarios, y muchos más están durmiendo en la calles o en precarios refugios que no protegen de las inclemencias del tiempo. También lo perdieron todo.El Gobierno estima que más de 650.000 personas fueron afectadas y toneladas de ayuda llegaron procedentes de varios países para atender a los damnificados en los departamentos Sur, Nippes y Grand Anse, donde más de 130.000 viviendas se derrumbaron o sufrieron daños.Además de alimentos, la población necesita agua potable y segura, luego de que las redes de distribución en varios departamentos se comprometieron por el movimiento telúrico.En Cavaillon, a unos 140 kilómetros de Puerto Príncipe, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo junto a la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Haití instaló en menos de 36 horas un sistema para potabilizar el recurso que proporciona cuatro metros cúbicos por hora.El tratamiento del agua es uno de los principales desafíos de las autoridades, y un recordatorio de lo ocurrido en 2010 tras la introducción del cólera por fuerzas nepalíes de Naciones Unidas.Historias de donantes se repiten en casi todo el país, incluso en las mismas zonas devastadas. La de médicos que dieron su reserva de combustible para transportar pacientes graves hacia los hospitales, o aquellos que durmieron varios días cerca de los escombros hasta que pudieron rescatar a sus seres queridos.Otras que podrían parecer menos gloriosas como las donaciones de insumos, mantas, lonas para refugios, alimentos o capitales. El terremoto nuevamente despertó la solidaridad y resiliencia de un país asolado por las catástrofes, pero que no teme levantarse.

