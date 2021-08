https://mundo.sputniknews.com/20210827/bolivia-extiende-hasta-fin-de-ano-medidas-de-prevencion-contra-el-covid-19-1115466236.html

Bolivia extiende hasta fin de año medidas de prevención contra el COVID-19

Bolivia extiende hasta fin de año medidas de prevención contra el COVID-19

"Para precautelar la salud y vida de la población boliviana, aprobamos el (decreto supremo) DS 4577 que amplía hasta el 31 de diciembre de 2021, la implementación de medidas y acciones de bioseguridad y vigilancia epidemiológica de la COVID-19", publicó el gobernante en la red social Twitter.La determinación fue anunciada mientras el sistema sanitario se prepara para una posible cuarta ola de contagios de COVID-19 en medio de disputas entre autoridades regionales que hablan ya de un aumento de casos y el Ministerio de Salud que sostiene que ese esa situación todavía no se ha presentado.La ampliación de las restricciones de circulación y de controles fronterizos, vigentes desde enero, iba a tono con reiterados anuncios gubernamentales de que no se impondrá de nuevo en Bolivia un régimen de cuarentena general estricta como el que hubo en 2020, durante la primera etapa de la pandemia.DecretoEl anuncio presidencial fue acompañado por la publicación, en la gaceta oficial, del decreto de ampliación del régimen anti-COVID aprobado en la reunión semanal del gabinete de ministros.Esas medidas incluyen el uso obligatorio de tapabocas y el distanciamiento social fuera de los hogares, y la restricción de todo tipo de actividades que provoquen aglomeración de personas, según reglamentos específicos a cargo de las administraciones regionales.Los espectáculos artísticos seguirán prohibidos, pero había la posibilidad de que se autorice el ingreso de público a acontecimientos deportivos, hasta el 50% de la capacidad de los escenarios, según medios locales.En el orden internacional, solo podrán ingresar a Bolivia los viajeros que presenten una prueba de detección de COVID-19 con resultado negativo y tomada no más de tres días antes de su llegada, en tanto que los bolivianos que salgan al extranjero deberán presentar la documentación que requiera el país de destino.Bolivia acumuló hasta el 26 de agosto 431.002 casos de COVID-19, incluidos 18.371.En las dos últimas semanas, los nuevos contagios bajaron a un promedio menor a los 1.000 casos diarios.

