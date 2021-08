https://mundo.sputniknews.com/20210826/juicio-de-responsabilidades-a-la-expresidenta-boliviana-anez-queda-en-manos-del-parlamento-1115427506.html

Juicio de responsabilidades a la expresidenta boliviana Áñez queda en manos del Parlamento

LA PAZ (Spuntik) — El Tribunal Supremo de Bolivia (TSJ) decidió remitir a la Asamblea Legislativa (Parlamento) la demanda de juicio de responsabilidades contra... 26.08.2021, Sputnik Mundo

"Se remite el requerimiento acusatorio y el informe de la Sala Penal a la ALP, no hay mayor discusión, no se discute la composición de los delitos que tiene el pliego acusatorio", dijo el presidente del TSJ, Ricardo Torres, publicó en su edición digital el diario Correo del Sur.La decisión, adoptada en una sesión extraordinaria del pleno del TSJ en la ciudad sureña de Sucre, sede del órgano judicial, trasladó al Parlamento el debate sobre la autorización del juicio a la exgobernante transitoria por la muerte de una veintena de personas en masacres políticas ocurridas en noviembre de 2019.CeleridadEl TSJ tardó solo cinco días en decidir la remisión al parlamento del requerimiento acusatorio contra Áñez, que la Fiscalía General le había presentado el pasado viernes 20, un día antes de que la expresidenta intentara suicidarse en la cárcel de La Paz donde cumple detención preventiva por otro proceso.En contraste, el debate político en el Parlamento no tiene calendario confirmado y podría resultar demorado porque el órgano legislativo pretende resolver primero una veintena de otros juicios de responsabilidades contra exautoridades, algunas de fines del siglo pasado.El Parlamento, cuyas dos cámaras están controladas por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), ha recibido en semanas pasadas otras tres demandas de juicios de responsabilidades contra Áñez, por supuestos delitos económicos y administrativos.Para lograr los dos tercios de votos parlamentarios necesarios para autorizar el procesamiento de privilegio contra Áñez, el MAS debería sumar votos de la oposición conservadora."Conforme a la Ley 044 [de enjuciamiento de exgobernantes] se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa del requerimiento acusatorio, con fines de que la Asamblea pueda pronunciarse y pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades", explicó Torres.La acusación se refiere a la represión policial y militar ordenada por Áñez contra manifestantes opositores, que en dos sucesos ocurridos en los primeros días del gobierno transitorio, en noviembre de 2019, dejaron entre 20 y 22 civiles muertos, según diversas fuentes.Esas muertes fueron calificadas "sin duda" como masacres por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe sobre la violencia política de 2019 presentado la semana pasada.Áñez está sindicada como responsable principal de esas masacres por haber firmado un decreto que ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas eximiéndolas anticipadamente de responsabilidades penales.La acusación de genocidio presentada por la Fiscalía se basa en una denuncia hecha por representantes de las víctimas de las masacres, incluidos más de un centenar de herido.La Procuraduría General dijo la semana pasada que se sumaría a la acusación presentando como prueba adicional el informe del GIEI.Áñez está en detención preventiva desde marzo, en espera de un juicio penal ordinario por otras demandas, referidas a supuestas violaciones constitucionales y reglamentarias en su toma del poder tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).

