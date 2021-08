https://mundo.sputniknews.com/20210825/la-titular-de-medio-ambiente-espanola-pide-mano-dura-contra-quienes-contaminan-el-mar-menor-1115385575.html

La ministra de Medio Ambiente española pide mano dura contra quienes contaminan el mar Menor

La ministra de Medio Ambiente española pide mano dura contra quienes contaminan el mar Menor

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La titular de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno español, Teresa Ribera, pidió actuar con dureza contra los... 25.08.2021

Ribera reclamó en rueda de prensa tras recorrer durante la mañana las zonas afectadas por la crisis ambiental, el "cumplimiento de las normas, no cabe disimular. Ya está bien de mirar para otro lado", dijo.Abundó en el punto de la vigilancia al afirmar que "no es posible que por miedo a la aplicación de la ley se esté dando cobertura a unos pocos ilegales que ensucian y emborronan la posibilidad de despegue profesional de vivir de su huerto, de sus campos, de su agricultura, de su pesca, o su turismo y hostelero".La ministra hizo estas declaraciones después de conocerse un decreto regional que plantea reducir los plazos para resolver los expedientes en curso y poco antes de reunirse con el presidente regional, Fernando López Miras, del opositor Partido Popular.Además del respeto a la ley, Ribera estableció otras dos premisas para la recuperación del ecosistema de la zona: el respeto al conocimiento científico y la participación social.La titular de Transición Ecológica visitó las zonas más afectadas junto con representantes de organizaciones ecologistas y se reunió posteriormente con los alcaldes de la zona.Las filtraciones a la laguna de los compuestos químicos de los fertilizantes del entorno, con una gran actividad agraria, causaron la crisis ambiental que afectó también a los negocios turísticos de la bahía que se extiende alrededor de la laguna, donde está prohibido el baño desde hace más de una semana.Teresa Ribera avanzó además los puntos principales del plan estratégico de recuperación medioambiental de la zona: "Uno, frenar el origen del problema; dos, programa de restauración en su conjunto; y tres, seguimiento de las actuaciones con una vigilancia constante e independiente del estado del mar Menor y sus parámetros químicos y biológicos", detalló.También lanzó un mensaje de esperanza sobre la recuperación de la zona: "estamos a tiempo de salvar el mar Menor, hay una demanda social fortísima", afirmó.Y añadió sentirse "optimista. La naturaleza tiene una fuerza de recuperación muy fuerte cuando se la deja", confesó al mismo tiempo que añadió que "nuestra obligación como responsables públicos es asegurarnos que la dejamos, que pueda recuperarse".También admitió que entra dentro de la agenda del Gobierno central la posibilidad de comprar terrenos para establecer un "cinturón verde" que actúe como filtro natural de las aguas procedentes de la actividad agrícola antes de que lleguen a la laguna, como le piden las organizaciones ecologistas.Y descartó que el problema sean las competencias del Gobierno regional en la zona, como reclamó el presidente murciano: "No las necesita, tiene suficientes competencias", dijo en este sentido.Alrededor de la mayor laguna natural de agua salada de Europa (unas 15.000 hectáreas), conocida en España como mar Menor, se calcula que hay 60.000 hectáreas de agricultura intensiva, de las cuales la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, reconoció este martes que 8.000 son de regadío ilegal.A la laguna llegan aguas procedentes de la actividad agraria de la comarca del Campo de Cartagena a través de ramblas o ríos secos y filtraciones subterráneas.Además se comunica con el mar Mediterráneo a través de dos canales artificiales y un paso de agua natural, lo que constituye un ecosistema único, sometido también a una fuerte presión turística por los miles de apartamentos que hay a su alrededor y donde desde el pasado 16 de agosto, en que empezaron a aparecer peces muertos, se sufre una crisis ambiental.

