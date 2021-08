https://mundo.sputniknews.com/20210816/el-mar-menor-en-espana-se-vuelve-a-cubrir-de-peces-muertos-1115114203.html

El Mar Menor en España se vuelve a cubrir de peces muertos

El Mar Menor en España se vuelve a cubrir de peces muertos

La mayor laguna salada de Europa muestra de nuevo imágenes del deterioro que lleva años sufriendo por el cambio climático o los vertidos de la agricultura. 16.08.2021

"Se veía venir", "es otro reflejo más del crimen que han hecho", "intentan ocultarlo, pero es imposible". Los comentarios sobre el trágico estado del Mar Menor han regresado este verano. La laguna salada situada en Murcia, al sureste de España, ha saltado de nuevo a la actualidad: en algunos puntos de sus 73 kilómetros de costa se han podido ver centenares de peces muertos, flotando inermes. Una imagen que recuerda a la de la llamada "sopa verde" o a la gota fría de los últimos veranos y a las quejas de los vecinos sobre los vertidos que provocan este deterioro del ecosistema.Para los residentes en la zona, los vídeos colgados en las redes sociales y que el 16 de agosto se han hecho virales no son nuevos. Llevan lamentando desde hace años cómo se pierde la vida de este espacio único. El Mar Menor, con 135 kilómetros cuadrados, varias localidades a sus orillas y una lengua de tierra que lo separa del Mediterráneo, lleva dando gritos de socorro mucho tiempo. En 2016, la balsa se convirtió en un puré de algas. Su agua se llenó de fitoplancton y se quedó inutilizada.Un año después, salvamento colocaba redes para impedir que el crecimiento de estos elementos marinos invadiera las playas. Pero muchos lo calificaban de parche: en realidad, el problema no era puntual, sino sistémico. El Mar Menor sufría una agonía más o menos visible de forma estructural. Entre el cambio climático y la subida de temperatura, la pérdida de flora marina y el vertido de fertilizantes en los terrenos aledaños, este enclave natural perdía oxígeno y se situaba en una situación crítica.Lo demostraron aquellos días en que bañarse era meterse en un fango verde o aquellos en los que unas lluvias inclementes de 2019 (la gota fría de la región, apodada DANA) hicieron aflorar miles de peces a la superficie. Por eso, los residentes hicieron una plataforma de denuncia y defensa de este territorio. SOS Mar Menor ha llevado a cabo protestas en las calles de este rincón mediterráneo durante diferentes meses. Con los cadáveres de peces en las playas de Islas Menores, Los Urrutias o Los Nietos han estallado: "Otra vez estamos en la UCI [Unidad de Cuidados Intensivos] y no parece haber arreglo", responden desde la organización.Varios de sus miembros han colgado testimonios en redes sociales. En algunos se ve una manta de peces flotando. En otras, cientos de camarones nadando cerca de la orilla, algo impensable. Y en otras, simplemente se ve su mal estado y la turbidez ya habitual. "Tengo un nudo en el estómago", comenta Julia Albadalejo a Sputnik. Esta portavoz repite que el ecocidio al que están sometiendo a este rincón ya es imposible de ocultar. "Lo que pasa en la región no tiene nombre, y nadie pone remedio", afirma, enviando un vídeo donde se ve cómo entran miles de litros procedentes de la huerta al Mar Menor.Ese es, según indican, el problema: la laxitud hacia los agricultores ha provocado que se vacíen pozos, se utilicen químicos dañinos y se cause esta anoxia que asfixia a los peces. "Todos lamentan lo que ocurre, pero nadie hace nada", señala Albadalejo. A su preocupación se le añade la de otros usuarios, que recuerdan episodios parecidos para tratar de frenar el desastre ecológico."Nos escandalizaremos unos días, y luego todo seguirá igual. Sólo se recuperará el Mar Menor cuando sea una prioridad; cuando esa recuperación no se subordine a otros intereses", escribía uno de ellos, acusando a los dirigentes de la comunidad autónoma y a los ministerios responsables de no hacer nada y exigiendo que sea una "prioridad". Otros reclamaban actuaciones "urgentes" e incluso pedían perdón por haber sido partícipes de la catástrofe.Según ha recogido el diario La Verdad, los primeros análisis de la Consejería de Medio Ambiente han descartado por el momento que se trate de un episodio de anoxia. Los niveles de oxígeno, han anunciado, eran normales. "Desde la comunidad científica se apunta a que las elevadas temperaturas registradas en días anteriores podrían haber afectado de manera especial a los ejemplares más pequeños de ciertas especies", explicaba un portavoz oficial. Otro responsable de la consejería correspondiente afirmaba que se están haciendo mediciones específicas y que se había activado un dispositivo especial para vigilar la zona "de forma permanente".

