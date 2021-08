La verdad detrás de la 'maldición de la momia' del antiguo Egipto

https://mundo.sputniknews.com/20210824/la-verdad-detras-de-la-maldicion-de-la-momia-del-antiguo-egipto-1115350908.html

La leyenda de la maldición de la momia surgió hace más de un siglo y todavía sigue envuelta en el misterio. Hoy, te contamos cuándo y por qué surgió y cuáles... 24.08.2021, Sputnik Mundo

Pocos meses después de que se descubriera la tumba del rey Tutankamón, en 1922, el hombre que financió su excavación, George Herbert, el quinto conde de Carnarvon, se enfermó y murió. Los rumores sobre que una "maldición de la momia" estaba detrás del fallecimiento del lord inglés no tardaron en aparecer.Si bien el entusiasta de la egiptología posiblemente falleció debido a una infección causada por la picadura de un mosquito infectado, en periódicos de todo el mundo aparecieron informaciones que asociaban su muerte con un supuesto antiguo hechizo, lo que dio lugar a la leyenda de la "maldición de Tutankamon".Por insólito que pareciera, varios científicos han investigado sus posibles orígenes y explicaciones, publicando diversos estudios acerca del tema. En investigaciones publicadas en 1996 y 1998, por ejemplo, los expertos intentaron determinar, a través de modelos matemáticos, si un patógeno longevo podría estar detrás de la supuesta maldición.Sin embargo, investigaciones más recientes parecen refutar esta hipótesis. Un análisis de las manchas marrones encontradas en la tumba de Tutankamón mostró que el organismo que las creó no estaba activo en el momento del descubrimiento, detalla un estudio publicado el 2013.Es más, una investigación llevada a cabo por Mark Nelson, profesor de epidemiología y medicina preventiva en la Universidad Monash (Australia), no encontró evidencia de que las personas que entraron a la tumba del faraón egipcio murieron a edades inusualmente jóvenes. En promedio, estos individuos vivieron hasta los 70 años, una edad de fallecimiento no particularmente baja para principios y mediados del siglo XX.Los orígenes de la maldiciónEn realidad, la asociación de las momias con maldiciones existe desde antes de que se encontrara la tumba del rey Tut.El estudio llevado a cabo por la doctora en antropología cultural descubrió historias de ficción estadounidenses olvidadas de la década de 1860, en las que "aventureros desnudan momias femeninas y roban sus joyas, solo para sufrir una muerte horrible o terribles consecuencias para quienes los rodean".Day cuenta, además, que incluso el naufragio del Titanic en 1912 llegó a asociarse a una maldición similar. Algunas personas creían que la momia de una sacerdotisa en el Museo Británico había causado el hundimiento. El curador del museo recibió tantas preguntas acerca de la supuesta momia maldita que se vio obligado a escribir un volante desacreditando los rumores para distribuirse entre el público.Otros académicos coinciden que la asociación de las momias con maldiciones y hechizos ya era bastante común incluso antes del descubrimiento de la tumba del faraón egipcio.Según Fritze, cuando Egipto comenzó a abrirse a Occidente después de la expedición de Napoleón, surgió una fascinación por las momias. En la época, la gente adinerada las compraba para desenvolverlas como forma de entretenimiento. Esta "intromisión" en el mundo de los muertos preocupaba a muchas personas. Entonces, empezaron a surgir unas historias de ficción que hablaban de maldiciones asociadas con las momias.El cine también ha sido un gran catalizador de la popularidad de la leyenda de la maldición de las momias, apunta Eleanor Dobson, profesora de literatura inglesa en la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y autora de un libro sobre el vínculo entre literatura, cultura y egiptología. Según la experta, en el momento de la muerte de Carnarvon, el público ya estaba predispuesto a asociar los descubrimientos de artefactos egipcios a estas narraciones.La maldición hoySi bien pasó casi un siglo desde el primer ingreso a la tumba de Tutankamón, algunas personas todavía asocian los descubrimientos arqueológicos y otros eventos contemporáneos con maldiciones faraónicas.Cuando se encontró un enorme ataúd de 2.000 años en Alejandría, Egipto, en 2018, por ejemplo, muchas personas temían que abrirlo desencadenaría una maldición. De manera similar, cuando una embarcación bloqueó el Canal de Suez hace unos meses, algunos también trataron de culpar a las momias, señalando que se planeaba el transporte de las momias de varios faraones a un museo en Fustat, Egipto.

