Una tregua "con pinzas" en Haití permite el paso de la ayuda humanitaria

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Jimmy Cherizier, líder de la poderosa federación de bandas de Haití G-9 Fanmi e Alye (G-9 Familia y Aliados) anunció una tregua... 23.08.2021, Sputnik Mundo

"Las Fuerzas Revolucionarias del G9 y sus aliados participarán llevándoles ayuda. Invitamos a todos los compatriotas a solidarizarse con las víctimas tratando de compartir con ellas lo poco que hay", dijo en un video Barbecue, un expolicía al que informes oficiales y no oficiales relacionan con la masacre de 2019, en la que decenas de personas murieron en el populoso barrio de La Saline en la capital.Se trata del segundo anuncio de este tipo en menos de una semana, tras el sismo del 14 de agosto que provocó graves daños en los departamentos Sur, Nippes y Grand Anse, hiriendo a más de 12.000 personas.Antes, el exalcalde de Carrefour, Yvon Jerome, aseguró que las pandillas no atacarían las caravanas que trasladaban medicamentos, alimentos, agua y otros insumos a las poblaciones afectadas, y que tampoco era necesario pagar una cuota para pasar en zonas como Martissant, en el sur de Puerto Príncipe. Sin embargo, no son pocos los que muestran recelo con la aparente bondad de las pandillas que viven de extorsionar a través del control efectivo de zonas densamente pobladas y barrios pobres carentes de ley.La cautela no parece en vano, el 23 de agosto medios locales reportaron que un autobús que cubre la ruta de Puerto Príncipe a Port de Paix, al noroeste de esta capital fue secuestrado, con una treintena de pasajeros a bordo.El hecho ocurrió en la localidad conocida como Ti Bois d'homme en Gros-Morne y los familiares de las víctimas piden ayuda a las autoridades.El Gobierno no se pronunció aún sobre la supuesta tregua que pondría una pausa a la guerra por el control del territorio protagonizada desde hace más de dos meses por bandas armadas.En tanto, más de 130.000 familias precisan de asistencia con urgencia, pues similar cifra de viviendas se derrumbaron o sufrieron daños, y la situación es más acuciante en los pueblos del interior a donde la ayuda tarda más en llegar.

