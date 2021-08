https://mundo.sputniknews.com/20210821/que-fin-tendran-las-armas-de-eeuu-en-afganistan-con-los-talibanes-en-el-poder-1115294799.html

¿Qué fin tendrán las armas de EEUU en Afganistán con los talibanes en el poder?

Si bien no está claro exactamente cuántas armas han caído en manos de los rebeldes, se estima que el Talibán* controla más de 2.000 vehículos blindados y hasta 40 aeronaves, entre las cuales podrían encontrarse helicópteros UH-60 Black Hawks y drones militares ScanEagle, detalla Reuters. El arsenal podría contener, además, cohetes, rifles e incluso gafas de visión nocturna.En las últimas dos décadas, EEUU gastó aproximadamente 83.000 millones de dólares para capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad afganas, informa The Hill. Entre 2002 y 2017, se estima que el país norteamericano le dio al Ejército afgano cerca de 28.000 millones de dólares en armamento. Se cree que todo lo que no ha sido destruido a tiempo está ahora en manos de los talibanes.Armas estadounidenses en manos de terroristasEn numerosos videos compartidos en las redes sociales se puede ver a los talibanes inspeccionar filas de vehículos militares, abrir cajas llenas de nuevos armamentos, equipo de comunicaciones e incluso drones.El pasado 18 de agosto, un grupo de 25 senadores republicanos enviaron una carta al secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, después de que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, admitiera que los talibanes se habían apoderado de "una buena cantidad" de armas. Entre los funcionarios estadounidenses, subraya Reuters, existe una preocupación de que el arsenal pueda usarse para matar civiles o, entonces, terminar en posesión de otros grupos terroristas, como el Estado Islámico*, los cuales podrían utilizarlo contra los intereses del país norteamericano en la región.De acuerdo con el experto, variados equipos militares estadounidenses ya está disponible fácilmente en mercados negros y bazares en Pakistán y Afganistán. Aún así, Jan cree que los talibanes harán esfuerzos para recolectar estas armas para uso propio.Por su parte, ​Fajar Kakajel, un analista independiente especializado en los grupos rebeldes en Afganistán y Pakistán, cree que los talibanes ya han iniciado la recogida y documentación de las armas incautadas. En cuanto a los armamentos a la venta en los bazares locales, el especialista sugiere que se tratan de "casos individuales" y que no es del todo "una política colectiva".¿Impedirán los talibanes la proliferación de armas?Existe una posibilidad de que el mismo Talibán se encargue de evitar que las armas estadounidenses caigan en manos de otras organizaciones terroristas. Esto se debe a que los rebeldes afganos estarían interesados en proteger el país de entidades terroristas extranjeras, ya que se esfuerzan por lograr el reconocimiento internacional, señala Michele Groppi, investigador de los desafíos al Orden Internacional en el Departamento de Estudios de Defensa del King's College de Londres.El experto pone de relieve, sin embargo, que es importante asegurarse de que los talibanes no utilicen estas armas contra civiles afganos y grupos de oposición.¿Cómo podría Estados Unidos desarmar a los talibanes?Mientras que el Gobierno de Estados Unidos trata de hacer un inventario de todo el equipo militar potencialmente en manos de los talibanes, el presidente del país, Joe Biden, busca soluciones para el problema.La realización de ataques aéreos para destruir las armas en cuestión no ha sido descartada, pero existe una gran preocupación de que esta medida provoque a los talibanes mientras se siguen evacuando a personas del país asiático.El analista considera que esta vergonzosa situación nunca habría ocurrido si Estados Unidos hubiera asumido la responsabilidad y evitado el saqueo de las reservas militares afganas. Kakajel pone de relieve que le correspondía a Washington quedarse y desarmar a ambas partes en conflicto.Para el experto, es necesario realizar "un foro conjunto para diseñar una estrategia para el Afganistán posterior a la retirada, con un enfoque principal en un Afganistán desarmado". Weeda Mehran, profesora sobre conflictos, seguridad y desarrollo en la Universidad de Exeter (Reino Unido), coincide con la opinión.*El Talibán, el Estado Islámico y Al Qaeda son organizaciones terroristas proscritas en muchos países, siendo Rusia uno de ellos.

David Sage Armas defectuosas y obsoletas...los yankees han utilizado el tráfico de armas para desangrar al contribuyente, engordando los precios con la ayuda de intermediarios corruptos...lo hacen en su propio país, imagínense en Afganistán...chatarra Yankee de tercera...ese será el fin de la mayoría, chatarra. 0

