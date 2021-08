https://mundo.sputniknews.com/20210821/es-afganistan-incapaz-de-construir-un-estado-los-puntos-clave-de-un-gobierno-bajo-los-talibanes-1115293007.html

¿Es Afganistán incapaz de construir un Estado? Los puntos clave de un Gobierno bajo los talibanes

¿Es Afganistán incapaz de construir un Estado? Los puntos clave de un Gobierno bajo los talibanes

El exembajador ruso en Afganistán Mijaíl Konarovski ha hablado con Sputnik sobre las razones de la rápida caída de Kabul ante los talibanes (organización... 21.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-21T14:04+0000

2021-08-21T14:04+0000

2021-08-21T14:04+0000

internacional

afganistán

crisis política

política interna

los talibanes toman el control de afganistán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1115292914_0:72:2746:1617_1920x0_80_0_0_b99ad13b6ebb6aed7ca6fc0aa6b5b472.jpg

Desde que llegaron los talibanes, hasta la rápida dimisión del expresidente Ashraf Ghani han demostrado la debilidad de Kabul. Según Konarovski, la capital afgana no supo defenderse porque su élite estaba fracturada ya que "la relación entre ellos mismos siempre fue complicada y recelosa".Expresó que la vida y el destino de Afganistán "están en manos de los afganos" que tienen que "llegar a un consenso por su cuenta".En este sentido el diplomático no descarta que los talibanes hayan cambiado su forma de pensar política, pero ahora "lo quieran o no" deberán escuchar las posiciones de los países que negocian con ellos porque no podrán sobrevivir sin la comunidad internacional."Deben darse cuenta de que Afganistán está rodeado de Estados serios que tienen interés en la estabilidad, la calma en este país y están dispuestos a ayudar. De lo contrario, los talibanes no tendrán la oportunidad de ser aceptados en la comunidad internacional ya que son reconocidos como organización terrorista por la ONU (…) Si predican el islam moderado, obtendrán una ventaja, suficiente reconocimiento y ayuda internacional. ¿Serán capaces de hacerlo? Esa es la gran pregunta", señaló.Al mismo tiempo, Konarovski ve que existe la probabilidad de que los talibanes busquen su expansión ideológica, pero para eso deberán ser aceptados por la comunidad internacional.Sobre la lucha contra los cultivos de drogas, el exembajador ruso cree que es algo que los talibanes no podrán, ni querrán detener aunque lo hayan prometido públicamente.Hasta ahora Panshir es la única región a la que no han podido llegar los talibanes debido a la fuerte resistencia en el lugar y eso dependerá mucho de quién y cómo la están liderando."No conozco las capacidades de Masud Jr. Debe demostrar su valía, al igual que sus aliados. Otra cuestión importante es la diferencia fundamental en las doctrinas de construcción del Estado. Si la estructura estatal anterior tenía como objetivo, de una manera u otra, la construcción de un Estado moderno, con el debido respeto al Islam, los talibanes proponen un Emirato Islámico de Afganistán basado en los principios del Islam. Pero ¿qué quieren decir con esta noción?", concluyó.

https://mundo.sputniknews.com/20210817/los-talibanes-pretenden-formar-un-gobierno-que-incluya-a-todas-partes-1115153455.html

afganistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistán, crisis política, política interna, los talibanes toman el control de afganistán