El abecé del proceso para la revocación de mandato presidencial en México

Por ahora, atorado en los tironeos del poder legislativo. Esto porque la comisión permanente del Congreso de la Unión desechó el 19 de agosto el dictamen que convocaba a un periodo extraordinario de sesiones, con el que Morena y sus simpatizantes buscaban adelantar la discusión y aprobación de la ley federal de revocación de mandato.La comisión permanente emitió 24 votos a favor del periodo extraordinario de sesiones y 13 en contra, con lo que no se alcanzó la mayoría calificada necesaria para iniciar labores legislativas este 20 de agosto, que requiere 25 votos.El senador de Morena César Cravioto acusó a la oposición, conformada por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, de alinearse con el Instituto Nacional Electoral (INE) para impulsar lineamientos contrarios a la iniciativa.En tanto, Julen Rementería, senador por el PAN, celebró el rechazo a la articulación del periodo extraordinario y llamó a la iniciativa un capricho de López Obrador."Excelentes noticias. El bloque opositor volvió a votar en contra de un periodo extraordinario para la revocación de mandato y el presidente no tendrá su capricho. Lo hicimos de nuevo hoy. Presidente López Obrador: váyase acostumbrando", desafió el legislador blanquiazul.Esta decisión se da apenas tres días después de que el Senado avalara en lo general el proyecto de ley de la revocación, que regula la reforma constitucional al artículo 35 de la carta magna, que autoriza la participación ciudadana en ejercicios de revocación de mandato.Con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la llamada Cámara alta respaldó el 20 de agosto la iniciativa de ley de revocación de mandato en lo general, por lo que es aún necesaria la discusión de particularidades, que pretendían desahogarse en el periodo extraordinario.Con la decisión de este jueves, el proyecto de ley no podrá ser discutido sino hasta la reinstalación regular de las actividades legislativas en septiembre.Mientras que, en términos generales, el partido Morena defiende la revocación como una oportunidad para que la ciudadanía manifieste de manera nítida si tiene descontento social ante el gobierno de López Obrador, y en lo subsecuente ante presidentes de la república, legisladores de oposición consideran tergiversada la función del recurso democrático.Claudia Ruiz Massieu, por ejemplo, senadora por el PRI, rechazó respaldar el proyecto de ley el 16 de agosto bajo el argumento de que tergiversa la figura de revocación de mandato y se pretende en realidad legislar una ratificación de mandato."Se quiere sacar una ley al vapor, sin construcción de consensos, sin escuchar a la oposición, sin análisis profundo y sin la participación activa de la pluralidad política, y eso no lo queremos dejar pasar. La prisa es mala consejera", apuntó la parlamentaria tricolor.Aunque un revés importante, la decisión legislativa de negarse a un periodo extraordinario para avanzar en la posible promulgación de la ley no desecha el procedimiento, simplemente lo pospone.

