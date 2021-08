https://mundo.sputniknews.com/20210819/senador-propuesta-de-uribe-sobre-amnistia-general-en-colombia-no-tendria-consenso-1115237417.html

Senador: propuesta de Uribe sobre amnistía general en Colombia no tendría consenso

BOGOTÁ (Sputnik) — La propuesta del expresidente Álvaro Uribe de que haya una amnistía general en Colombia no tendría el apoyo suficiente para que sea viable... 19.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

amnistía

álvaro uribe vélez

La propuesta de Uribe se dio en medio de una reunión, el pasado lunes 16, con el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, y dos comisionados más de ese organismo, con quienes dialogó sobre el conflicto armado en el país.Uribe, quien en la reunión negó tener responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su gobierno por parte de militares, quienes asesinaros a civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate para obtener prebendas, afirmó que "Colombia va a necesitar una amnistía general, casi que un 'borrón y cuenta nueva'" para responsables de hechos violentos ocurridos en el país.Según Robledo, la iniciativa del también exsenador es "equivocada", ya que parte del hecho de que "le niega la legitimidad a la Justicia Especial de Paz" y a la Comisión de la Verdad, al punto de que la reunión no se consideró como una comparecencia de Uribe, quien ha reiterado sus dudas ante el papel de esa instancia, creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana.La iniciativa del expresidente generó polémica en el país, por lo que el miércoles, consultado por la prensa sobre el tema, dijo que aún no tiene un modelo para desarrollar una amnistía general, pero lamentó la asimetría que, a su juicio, se ve en los tratamientos judiciales."No tengo exactamente el modelo, pero creo que la asimetría en tratamiento judicial la exige", dijo Uribe.Para Robledo, la iniciativa expuesta por Uribe fue sólo "una idea soltada a modo de globo", pero de la cual "no se le ve empeño" en trabajarla por ahora.El conflicto interno colombiano, que tuvo lugar desde 1960 hasta noviembre de 2016 con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las antiguas FARC, dejó más de 220.000 muertos, de los cuales unos 177.000 fueron civiles.Pese a ese acuerdo, la violencia aún persiste en varias regiones de Colombia por parte de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de grupos armados surgidos de la disidencia de las FARC y de antiguas estructuras paramilitares.

colombia

2021

Noticias

es_ES

