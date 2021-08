https://mundo.sputniknews.com/20210817/expresidente-colombiano-uribe-niega-responsabilidad-en-ejecuciones-extrajudiciales-1115138543.html

BOGOTÁ (Sputnik) — El exmandatario colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) dijo que negó tener responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su... 17.08.2021, Sputnik Mundo

En ese momento, los uniformados los presentaron como guerrilleros muertos en combate, un caso por el que el Estado fue condenado años después.Uribe negó que su gobierno pagara "incentivos económicos a la fuerza pública" a cambio de muertes en combate.Sin embargo, y para organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, los premios, permisos y otras recompensas para militares que presentaran "bajas" en Colombia impulsaron la perpetración de estos crímenes."Yo nunca desestimé una denuncia, ni el gobierno. Me era difícil creer que había 'falsos positivos' (ejecuciones extrajudiciales), pero siempre cumplí el deber de actuar a tiempo", insistió el exmandatario, quien recibió a De Roux en una hacienda de su propiedad en Rionegro, municipio cercano a Medellín.Uribe no asistió a la Comisión de la Verdad en sus instalaciones porque no reconoce la legitimidad de las instituciones surgidas tras el acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, firmado en 2016), según reiteró en el encuentro, que fue transmitido por Youtube.El exjefe de Estado y líder del partido oficialista colombiano, Centro Democrático, reconoció, sin embargo, haber cometido "un error" cuando en 2008, y al hacerse públicas las muertes de inocentes a manos del Ejército, las justificó diciendo que las víctimas "no estarían recogiendo café".Según la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal transicional creado igualmente tras la paz con las FARC, entre 2002 y 2008 se cometieron en Colombia 6.402 crímenes de este tipo.

