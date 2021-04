https://mundo.sputniknews.com/20210409/el-primer-ministro-de-cuba-llama-a-incentivar-las-exportaciones-y-atraer-inversion-extranjera-1110985116.html

El primer ministro de Cuba llama a incentivar las exportaciones y atraer inversión extranjera

"Prepararnos para competir en la nueva normalidad de la economía mundial requiere cambiar mentalidades, encontrar nuevos métodos para exportar, importar, atraer inversión extranjera y optimizar la colaboración internacional", enfatizó Marrero en el encuentro efectuado la víspera y reseñado por el sitio web Presidencia Cuba.El jefe de Gobierno en la isla insistió que esperar no es la solución, y alertó que se requerirá de mayores esfuerzos e inteligencia para avanzar, a pesar de la grave crisis económica y social que enfrenta la humanidad por la pandemia provocada por el COVID-19.Durante la reunión, el ministro de Comercio Exterior (Mincex), Rodrigo Malmierca, explicó que entre otras acciones, se creó y se puso en marcha la Ventanilla Única de Inversión Extranjera, para agilizar los trámites vinculados con las operaciones del comercio exterior y el establecimiento de negocios con inversión extranjera.El titular del Mincex subrayó que desde el inicio del pasado año, se incrementó la prestación de servicios de exportación e importación a las formas no estatales de gestión (privado y cooperativo) a través de empresas del comercio exterior con pagos respaldados en monedas libremente convertibles, y al incentivo a la creación y consolidación de polos productivos exportadores en los diferentes territorios de la isla.Otro de los temas a debate fue la colocación en el mercado internacional de bienes y servicios tradicionales y nuevos, incluyendo productos que se dejaron de exportar o se hace a muy baja escala, subraya el sitio web Presidencia Cuba.Según funcionarios del Mincex, se trabaja en potenciar los polos productivos exportadores, y se resaltó que más de 680 formas no estatales de gestión han mostrado interés en incursionar en el comercio exterior, aun cuando las potencialidades son mayores, al igual que en las empresas estatales, a las que alertaron a aprovechar más las posibilidades actuales.El primer ministro cubano llamó además a agilizar los procesos de inversión extranjera directa, no burocratizarlos, y seguir desarrollando las ventanillas únicas.Instó también a alentar aún más los negocios con cubanos residentes en el exterior, para que tengan las mismas posibilidades del sector privado y cooperativo que funciona en el interior del país.Cuba transita por una crisis económica, marcada por el desabastecimiento y la falta de liquidez financiera, que se profundizó con la caída del turismo —su principal motor económico— a consecuencia de la pandemia del COVID-19, y por los efectos negativos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU hace casi 60 años.Las sanciones y restricciones que establece Washington contra la isla van dirigidas a debilitar su economía, impedir el acceso a créditos bancarios y entorpecer el desarrollo socio-económico en Cuba.

