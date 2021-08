https://mundo.sputniknews.com/20210817/despegan-los-primeros-aviones-espanoles-para-el-proceso-de-repatriacion-en-afganistan--video-1115146137.html

Despegan los primeros aviones españoles para el proceso de repatriación en Afganistán | Vídeo

Despegan los primeros aviones españoles para el proceso de repatriación en Afganistán | Vídeo

Dos aeronaves militares salieron del aeropuerto de Zaragoza hacia Dubái con el objetivo de comenzar con la repatriación del personal diplomático en Afganistán... 17.08.2021, Sputnik Mundo

Los aviones del Ejército español ya han despegado hacia Oriente Medio. Dos aeronaves A400M que las Fuerzas Armadas pretenden utilizar para cubrir la primera fase de repatriación de los residentes españoles en Afganistán, el personal de la Embajada y los afganos que colaboraron con las tropas y los cooperantes de España. El primero despegó desde Zaragoza la noche del 16 de agosto. El segundo lo hizo a las 9:00 hora local el martes 17. Su destino es Dubái, aeródromo desde donde se orquestará la misión.A bordo del primer avión viajó un equipo del batallón de Cooperación Cívico Militar del Ejército de Tierra y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire. Efectivos que organizarán las tareas de repatriación. Cada aeronave tiene capacidad para 116 soldados, por lo que serán necesarios varios vuelos para conseguir trasladar a las entre 500 y 600 personas previstas.En cuanto al programa de evacuación del Gobierno de España, se desconocen los detalles, principalmente para no comprometer la seguridad del plan. No se sabe cuándo se producirá la salida de Kabul, ni cómo se va a proceder a la misma. Eso sí, el Ministerio de Asuntos Exteriores ya tiene la lista de personas que podrán embarcarse a los aviones que llevarán a cabo la repatriación.De momento, según confirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el personal de la embajada ya se halla en las proximidades del aeropuerto de la capital afgana. Un aeródromo en el que se han vivido momentos de tensión desde la entrada en Kabul de los talibanes. Las imágenes de las naves de Estados Unidos con personas colgadas en sus alas han dado la vuelta al mundo. Fallecieron cinco de los presentes en las pistas de despegue de Kabul. Algunos al precipitarse desde los aviones en pleno vuelo.Por otro lado, varios ministerios trabajan en la fórmula en la que se acogerá a los traductores afganos y sus familias. De momento, no se ha compartido el número de personas a las que se dará acogida, ya que se están realizando los pertinentes controles de seguridad.El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció el viernes 13 de agosto la decisión de iniciar un plan de evacuación. Dos días antes de que los talibanes (grupo proscrito en Rusia y otros países) se hiciesen con el control completo del país. Al igual que España, otros países adelantaron sus programas de repatriación desde Afganistán. En Suecia, República Checa, Alemania o Italia ya han aterrizado vuelos de repatriación procedentes del país asiático.

