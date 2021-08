https://mundo.sputniknews.com/20210815/video-un-nadador-es-rodeado-por-decenas-de-tiburones-cerca-de-la-costa-britanica-1115096907.html

Video: un nadador es rodeado por decenas de tiburones cerca de la costa británica

Un nadador británico fue sorprendido por decenas de tiburones mientras realizaba un entrenamiento nocturno en las aguas cerca de la costa de Dorset, en Reino... 15.08.2021, Sputnik Mundo

Oly Rush sintió lo que pareció ser un ligero golpe de tiburón en una pierna poco después de entrar en el agua, todavía a unos 70 metros de la playa.El nadador, de 36 años, contó a The Daily Mail que decidió sumergirse a ver de qué se trataba. Mientras tanto, su amiga Ashley McPherson, quien lo acompañaba en un kayak, iluminó el agua con una linterna.Según Rush, los tiburones lo rodearon por cerca de unos 15 minutos e incluso mordisquearon sus manos y pies, que no estaban cubiertos por el traje de neopreno. El nadador, en lugar de temer, decidió disfrutar la situación al máximo.De acuerdo con el medio, los tiburones avistados por Rush se tratan de musolas lisas, las cuales son comunes en las aguas del Reino Unido y pueden crecer hasta cerca de 1,2 metros. Según el portal Fishbase, no representan un peligro para los humanos.

