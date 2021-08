https://mundo.sputniknews.com/20210815/eeuu-amenaza-con-sanciones-a-afganistan-si-no-respeta-los-derechos-humanos-1115097071.html

EEUU amenaza con sanciones a Afganistán si no respeta los derechos humanos

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, advirtió que Washington impondrá sanciones a Afganistán si los talibanes no respetan los derechos humanos y... 15.08.2021, Sputnik Mundo

En declaraciones a CNN, el secretario de Estado afirmó que su país podrá trabajar solo con un Gobierno que respete los derechos fundamentales de sus ciudadanos y que no tolera a los terroristas.Añadió que habrá sanciones contra los talibanes si estas no van a respetar los derechos de los afganos.Blinken hizo énfasis en que las fuerzas afganas no fueron capaces defender al país.Añadió que EEUU sabía que la organización terrorista ocupaba una posición más fuerte a la hora de decidir acciones en Afganistán."Sabíamos todo el tiempo […] que los talibanes estaban en su mayor posición de fuerza en cualquier momento desde 2001 […] Este es el país talibán que heredamos", agregó.Ante la ofensiva del movimiento talibán (proscrito en Rusia), el secretario de Estado dijo que permanecer en Afganistán no le conviene a EEUU por lo que se está trasladando al personal de su Embajada en Afganistán al aeropuerto de Kabul.Suecia y Alemania anunciaron la evacuación del personal de sus embajadas en Kabul El 15 de agosto los talibanes empezaron a tomar bajo su control la capital afgana.Los talibanes, que controlan las afueras de Kabul y entraron ya en varios distritos de la capital, declaran que quieren evitar la violencia en la toma de la capital y buscan negociar un traspaso de poder con el Gobierno afgano.El ministro del Interior en funciones de Afganistán, Abdul Sattar Mirzakwal, declaró que la trasferencia de poder al gobierno de transición se llevará a cabo en un entorno seguro y pacífico.

goyoribot1967 y cuando eeuu se sancionara a si mismo por no respetar los derechos humanos en su pais y en todo el mundo.sobran ejemplos como la separacion de niños de sus madres y padres en la frontera con mexico que eran encerrados en jaulas con 50 o mas ocupantes,CARADURAS HIPOCRITAS CINICOS SCOPATAS MITOMANOS.me hacen acordar de mauricio macri 0

Antonoff ¡Van a imponer sanciones, jajaja.. jajaja...! Crearon el monstruo taliban allá por los años 80 para derribar a un régimen prograss ista 0

