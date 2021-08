https://mundo.sputniknews.com/20210813/lula-se-fortalece-ante-bolsonaro-como-garante-de-la-democracia-y-de-la-previsibilidad-1115067554.html

Lula se fortalece ante Bolsonaro como "garante de la democracia y de la previsibilidad"

Lula se fortalece ante Bolsonaro como "garante de la democracia y de la previsibilidad"

En medio de la polarización entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luiz Inácio Lula Da Silva, la figura del líder del PT 'se consolida', dijo a Telescopio el analista político brasileño Danilo Silvestre.

Las diferencias entre las visiones del país del presidente Jair Bolsonaro y del exmandatario Luiz Inacio Lula Da Silva (2003-2010), se intensifican a medida que el primero insiste en la posibilidad de fraude electoral de cara a los comicios de 2022.Aunque Bolsonaro sufrió un reciente traspié en el Congreso cuando el Legislativo no validó su propuesta de cambiar el actual sistema de voto electrónico por el de voto impreso, su intención de realizar cambios permanece.La incertidumbre es la tónica en Brasil, ante el desconocimiento del próximo paso que pueda dar el presidente y su entorno. En tanto, su relación con el Ejército se vuelve cada vez más tensa, ante supuestas amenazas de un golpe de Estado que no apoyan los militares.Mientras Bolsonaro atraviesa uno de sus peores momentos en el mandato, Lula aparece como figura política relevante en la oposición, potencia su figura y gana terreno en las encuestas.En declaraciones a Telescopio, el analista político brasileño Danilo Silvestre sostuvo que el revés que sufrió el Presidente en el Congreso fue "una derrota esperada y también una respuesta a sus agresiones a las instituciones". Y agregó que "habrá que esperar una respuesta importante en la que se podrá observar cómo se va a comportar".Sobre la actual relación del Jefe de Estado con las Fuerzas Armadas, Silvestre se refirió al desfile militar que este protagonizó ante el Congreso el mismo día en que se estaba votando el proyecto de reforma electoral"Fue un intento por demostrar fuerzas en un momento de mucha debilidad, donde quedó en evidencia que está aislado, desesperado y que las diferentes fuerzas no están por completo aliados a su proyecto", consideró el analista.Silvestre lamentó que exista "una gran probabilidad" de que en Brasil ocurra un episodio similar a la toma del Capitolio de EEUU por parte de los partidarios del expresidente Donald Trump (2017-2021): "Es algo que puede pasar. Esperemos que las elecciones transcurran bien, pero riesgos hay", manifestó.Sobre Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), el entrevistado resaltó que en su momento "fue un Presidente con gran aprobación popular y las personas tienen buenos recuerdos. Hoy es el único que le puede ganar a Bolsonaro"."Lula gana más apoyos porque existe Bolsonaro del otro lado. Hay una gran polarización pero Lula se convierte en la representación de la democracia, sin amenazas, y de su previsibilidad", sentenció Silvestre.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

