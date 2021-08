https://mundo.sputniknews.com/20210812/bolsonaro-evalua-asistir-a-una-manifestacion-en-sao-paulo-a-favor-del-voto-impreso-1115019312.html

Bolsonaro evalúa asistir a una manifestación en Sao Paulo a favor del voto impreso

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que está pensando en acudir a una manifestación que sus seguidores organizan para... 12.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

jair bolsonaro

"Es nuestra obligación cumplir la voluntad de la mayoría de la población; están organizando un movimiento para el 7 de septiembre en Sao Paulo; me han invitado y decidiré en los últimos días si voy o no", aseguró en una entrevista con la radio Jovem Pan."Me gustaría que no sólo el parlamento, sino que algunos jueces del Tribunal Superior Electoral, escuchasen al pueblo", añadió. Bolsonaro sigue así en su retórica a favor del voto impreso y contra el actual sistema de urnas electrónicas, a pesar de que esta semana la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de los diputados bolsonaristas para cambiarlo.El presidente volvió a sembrar dudas sobre el sistema de voto, diciendo que las elecciones del año que viene no pueden darse "bajo el voto de la desconfianza", e insinuó que hay un complot para que sea elegido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).Bolsonaro afirma, sin pruebas, que el sistema de voto electrónico, que se usa en Brasil desde 1996, no es seguro y podría dar lugar a fraude en las elecciones presidenciales de 2022.

brasil

brasil, jair bolsonaro