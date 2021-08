https://mundo.sputniknews.com/20210811/mexico-califica-de-cordial-y-productiva-reunion-con-funcionarios-de-seguridad-de-eeuu-1114967762.html

México califica de "cordial y productiva" reunión con funcionarios de Seguridad de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un diálogo de alto nivel entre funcionarios de México y EEUU, encabezado por el jefe del Consejo de Seguridad estadounidense, Jake... 11.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

eeuu

marcelo ebrard

méxico

"Cordial y productiva sesión tuvimos al igual que en Washington en días pasados. La relación bilateral avanza y va muy bien", escribió el jefe de la diplomacia mexicana en su cuenta de Twitter.El mensaje fue ilustrado con una fotografía de las delegaciones que participaron en la reunión de trabajo sostenida en la sede de la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores."Muy buena reunión de trabajo" con la delegación estadounidense, encabezada por Sullivan y Mayorkas, dijo en otro mensaje el canciller, sin ofrecer detalles de los asuntos acordados.El sorpresivo viaje a Ciudad de México de los funcionarios de la Casa Blanca, ocurrió un día después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris sostuvieron una conversación telefónica sobre esos mismos temas.Tras la llamada, Ebrad anunció el martes que EEUU enviará a México embarques de vacunas contra el COVID-19 este mes, con 3,5 millones de dosis de la farmacéutica Moderna y cinco millones de unidades de AstraZeneca.Migración centroamericanaAdemás del suministro de vacunas que se suman un millón de dosis del biológico Jannsen de la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, enviadas en noviembre pasado, y a 1,35 millones unidades más de la misma firma, recibidas en junio de este año, los funcionarios abordaron un plan para atender la causas de la migración centroamericana hacia EEUU.Ebrard dijo por la mañana en conferencia de prensa con López Obrador que esa colaboración en materia sanitaria es "resultado de la confianza desarrollada" entre ambos gobiernos.Entre los ochos altos funcionarios que viajaron destacan el asesor del presidente Joe Biden para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Gonzalez; el encargado de temas migratorios en el Departamento de Estado para el llamado Triángulo del Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), Roberto Zuñiga, y la asesora de seguridad nacional de la vicepresidente Harris, Nancy McEldowney.Mayorkas y Zuñiga, presentaron la estrategia de EEUU para atender las causas de fondo de la migración, pobreza y violencia, que incluye ayuda económica para Centroamérica y la región sureste mexicana, la más pobre del país.Ebrard dijo que las partes analizan los pasos a seguir para atender el argumento central de México: "que hay un diferencial en el nivel de ingreso y riqueza relativa entre EEUU, México y los países de Centroamérica".En cuanto a la comercio fronetrizo, gracias al avance de la vacunación en las ciudades mexicanas en la franja fronteriza, estimó posible "reabrir actividades que se consideran que no son esenciales", pero no hubo anuncio concreto, ni mensaje a la prensa al final del encuentro.Finalmente, ambos países retomarán el diálogo económico de alto nivel -suspendido desde 2016-, en los primeros días de septiembre próximo, para mejorar la infraestructura entre los dos países.Los temas de ese diálogo económico se centran en "las cadenas de valor entre ambos países, considerando que EEUU es el destino del alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas", puntualizó Ebrard.El corresponsal de la revista mexicana Proceso en Washington citó a "un alto funcionario mexicano", que no fue identificado, afirmando que en la visita relámpago "el principal (tema) es negociar los detalles de la reunión entre los presidentes López Obrador y Biden para este año".El único encuentro de López Obrador con un mandatarios de EEUU ocurrió el 8 de julio de 2020 cuando viajó a la Casa Blanca para celebrar junto con el entonces presidente Donald Trump (2017-2020), la entrada en vigor del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) de libre comercio.

