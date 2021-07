https://mundo.sputniknews.com/20210702/kamala-y-trump-se-pelean-por-la-agenda-de-los-migrantes-en-la-transfrontera-con-mexico-1113730084.html

Kamala y Trump se pelean por la agenda de los migrantes en la transfrontera con México

Con una diferencia de cinco días, la vicepresidenta Kamala Harris y Trump se han volcado a la transfrontera con México. Los republicanos y el redivivo Trump ya... 02.07.2021, Sputnik Mundo

Tras las fuertes críticas que recibió la vicepresidenta Kamala Harris a cargo de la agenda migratoria desde el triángulo norte de El Salvador, Honduras y Guatemala hasta la transfrontera norte de México, finalmente se decidió, curiosamente cinco días antes de la irrupción del redivivo Trump, a visitar El Paso (Texas), mientras también recibía fuertes críticas de sus correligionarios demócratas.Cleve Wootson, del The Washington Post, rotativo del establishment favorable al presidente Biden, alega que las "4 horas y media de Kamala en la ciudad transfronteriza" probablemente hagan algo para desafilar las quejas. En búsqueda de las "causas" y las "raíces" de la masiva migración, la vicepresidenta había desdeñado los síntomas y las señales presentes que afectan la vivencia de los ciudadanos en los estados fronterizos con México: dos estados demócratas, California (de donde es oriunda Kamala) y Nuevo México, y dos estados republicanos, Arizona y Texas.La vicepresidenta insiste en que sus nada exitosos viajes a Guatemala y México fueron con el fin de "encarar las causas y sus raíces".Podrá ser que su diagnóstico sea impecable —lo cual no lo es, ya que desdeña toda la cronología geopolítica de la Guerra Fría y la intervención militar directa o indirecta de EEUU en Centroamérica, sin contar golpes militares e inducidos cambios de regímenes—, pero el tiempo no corre a su favor para convencer de las presuntas bondades de su abordaje de cara a las cruciales elecciones legislativas del año entrante.Cleve Wootson no oculta que su mote de "zarina fronteriza" podría "mancillar su reputación" cuando es "ampliamente considerada como una futura aspirante presidencial".¿Adelanta la colisión fronteriza entre Kamala y Trump su choque presidencial para el 2024?El Paso —frontera con el estado mexicano de Chihuahua— se encuentra a 1,287 km de la región del valle de Río Grande, en la parte suroriental de Texas, que visitó Trump y donde se han incrementado los cruces migratorios un 230%.El Valle de Río Grande comprende muchas ciudades donde destacan McAllen, Weslaco y Brownsvile, y colinda con dos importantes ciudades del estado mexicano de Tamaulipas: Matamoros y Reinosa, donde se han escenificado masacres por parte de los cárteles de la droga.En términos de la óptica desde el lado mexicano, hoy el estado de Tamaulipas, gobernado por el partido opositor PAN, es infinitamente más peligroso que el estado de Chihuahua, también gobernado por el PAN.Los nada agraciados asesores de Kamala comentan haber seleccionado la ciudad de El Paso por haber sido el sitio donde Trump implementó sus drásticas medidas para separar en forma inhumana a los hijos de sus familiares. Harris visitó El Paso acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Por cierto, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, no acompañó a Harris.Un crítico de la inoperancia de la vicepresidenta es nada menos que el legislador texano demócrata Henry Cuellar, quien juzga que el verdadero "epicentro" se encuentra en el Valle de Río Grande: en Donna (Texas), que es justamente adonde acudió el redivivo Trump.El Paso se encuentra en la parte occidental del estratégico estado de Texas y cuenta con una población de alrededor 700.000 habitantes —cuyo 85% son latinos, principalmente mexicanos— y es frontera con la muy poblada Ciudad Juárez de México, que cuenta con alrededor de 1,5 millones de habitantes. El Paso es sede del Fuerte Bliss, uno de los principales complejos militares del Ejército de EEUU.Dejo de lado la pandemia de feminicidios, todavía sin elucidar, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso.El número total de migrantes se incrementó notablemente de octubre a mayo en casi 930.000 personas, en particular, hay un aumento en el dramático número de niños sin familiares.Precisamente Trump y el gobernador texano Greg Abbott visitaron el "epicentro" del Valle de Río Grande bajo el lema de "Save America (Salvar a EEUU)", donde arremetió contra la política migratoria de Biden que tildó de "desgracia".Trump fue acompañado por un nutrido grupo de legisladores republicanos que buscan su bendición para reelegirse y concurrieron con el expresidente en La Joya (Texas), que forma parte del Valle de Río Grande, y donde es representante el legislador demócrata Henry Cuellar.Cabe recordar que fue con el lema migratorio que Trump descolgó su Presidencia.El mismo día de su viaje al Valle de Río Grande, Trump escribió un feroz editorial para The Washington Times, donde dramatiza la permisividad migratoria de Biden, quien "ha provocado un desastre a la seguridad nacional", sumado al disparo estratosférico de la droga fentanilo, cuyas confiscaciones crecieron un 265%.Trump lamentó el Estado "enfermo" de la transfrontera de EEUU y México: "tenemos un país enfermo de diferentes formas. Está enfermo con sus elecciones y está enfermo en la frontera. Y si no se tienen buenas elecciones y si no se tiene una frontera fuerte, no se tiene a un país". El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en búsqueda de un tercer mandato, reiteró su voluntad de terminar el muro detenido por Biden y ha contado con el apoyo del gobernador republicano de Florida, Ronald DeSantis, quien a su vez también apoya a su correligionario de Arizona, lo cual subsume toda una "balcanización de la migración". Como si lo anterior fuera poco, la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, ha enviado "50 tropas de la Guardia Nacional para ayudar a Texas a que proteja su frontera con México". Suena inverosímil que 50 tropas de la Guardia Nacional de Dakota del Sur puedan detener el flujo migratorio, pero la "ayuda" de la aguerrida gobernadora Kristi Noem es más con carácter simbólico de corte secesionista, ya que geográficamente Dakota del Sur se encuentra bastante lejos de Texas.En forma asombrosa, el despliegue de las 50 tropas será financiado mediante un donativo de Willis and Reba Johnson´s Foundation.Fuerzas centrífugas de todo género apartan cada vez más a los estados gobernados por demócratas y republicanos: no solamente en la transfrontera, donde ha cobrado tintes dramáticos, sino también en el resto de EEUU. Otra muestra es California, que ha restringido la lista de zonas para viajes financiados por el Estado en respuesta a la "ola de leyes anti-LGBTQ+ aprobados por legisladores de esos estados" y que ahora suman 17. ¿Se trata de señales de una protobalcanización multifactorial?Muchas de las fuerzas centrífugas en EEUU operan ya en la profundidad de sus placas tectónicas, donde la "balcanización de la migración" en la transfrontera de México y EEUU representa una de sus partes más visibles.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

