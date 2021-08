https://mundo.sputniknews.com/20210811/la-union-industrial-argentina-propone-no-pagar-a-quienes-no-se-vacunen-contra-el-covid-19-1114976755.html

La Unión Industrial Argentina propone no pagar a quienes no se vacunen contra el COVID-19

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Unión Industrial Argentina (UIA) anunció que apoyará a las empresas que dejen de pagar los salarios a los empleados que no vuelvan... 11.08.2021, Sputnik Mundo

"Las empresas podrán decidir que los trabajadores que decidan no aplicarse la vacuna no retornen a sus puestos de trabajo, para cuidar la salud de todos los colaboradores y sus familias; y siendo que no habrá prestación de servicios, tampoco habrá paga de salario", afirmó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja durante una rueda de prensa.Tras una reunión de su junta directiva, el titular del organismo no descartó que pueda haber reclamos judiciales a raíz de esta medida, pero advirtió que las empresas tienen derecho a mantener un protocolo sanitario en sus ámbitos de trabajo.El presidente de la UIA señaló que los empleados que empezaron su esquema de vacunación ya pueden ser convocados, pero que "se genera el problema con los que no quieren vacunarse".En esos casos, "nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias, por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración", reafirmó. La UIA acercó este razonamiento al Ministerio de Trabajo al sostener que esta actuación está permitida por la legislación actual.El Gobierno de Alberto Fernández dispuso desde abril de 2020 que los trabajadores de riesgo quedaban dispensados de asistir a su lugar de trabajo.A partir del 1 de septiembre serán invitados a volver a la presencialidad aquellos empleados de la administración pública nacional inmunizados contra el COVID-19.La jefatura de gabinete de ministros informó que a lo largo de estas tres semanas organizará los protocolos de trabajo para dividir a los empleados en grupos, a fin de que todos los trabajadores puedan asistir en algún momento a sus puestos de trabajo en forma presencial.Continúan exceptuados del trabajo presencial las personas con inmunodeficiencias y embarazadas, según el decreto 494 publicado el 7 de agosto en 2021.VacunaciónMás de 9 millones de habitantes en Argentina fueron inmunizados contra el COVID-19, mientras que otras 26,3 millones de personas recibieron la primera dosis de alguna vacuna.

