La examante de Tiger Woods rompe el silencio y confiesa cómo ha sido su vida tras el escándalo

La relación que mantuvo Rachel Uchitel con el golfista Tiger Woods, uno de los deportistas mejor pagados del mundo, cambió su vida para siempre. Tras la... 11.08.2021, Sputnik Mundo

Uchitel y Woods se conocieron en 2008 a través de un amigo en común, Derek Jeter, y comenzaron su relación un año después a pesar de que el golfista estaba casado en ese entonces con Elin Nordegren.Rachel, quien trabajaba como VIP de operaciones en el Club Tao en Nueva York, perdió su reputación y su cartera de contactos luego de darse a conocer la noticia.Esta no fue la primera vez que Uchitel enfrentó una desgracia. Ya en 2001 había perdido a su prometido James Andrew O'Grady en el ataque a las torres gemelas de Nueva York. En ese momento trabajaba como productora de noticias en Bloomberg Television.Luego de hacer terapia para el trastorno de estrés postraumático, en 2004 se casó con un amigo de la escuela secundaria, Steven Ehrenkranz. El matrimonio duró aproximadamente un año y después se mudó a Las Vegas.Al tiempo empezó su trabajo como anfitriona en el club de su amigo Jason Strauss en Nueva York.Cuando los paparazzi acamparon frente al apartamento de Uchitel en Chelsea, la mujer se dio cuenta de que necesitaba un abogado. Fue cuando contactó a Gloria Allred, una letrada famosa en Los Ángeles.Tras el escándalo de Woods, otras mujeres comenzaron a hablar sobre las relaciones sexuales con el golfista. Sin embargo, Uchitel continuaba negando su relación con él."A estas alturas estaba enojada. Y estaba cansada de mentir cuando él, su abogado y su agente me ignoraban", confesó Uchitel.Tras varias negociaciones, los abogados de ambas partes acordaron pagarle a Rachel cinco millones de dólares por su silencio y todas las pruebas que tenía de la relación. El acuerdo de no divulgación (NDA) también incluía el pago de un millón de dólares al año durante tres años.Pero estos pagos no se cumplieron, de acuerdo con Uchitel. Ahora, un nuevo conflicto legal la enfrenta a los abogados del golfista, quienes aseguran que Rachel violó en varias oportunidades el acuerdo.Este no es el único problema de carácter legal al que se enfrenta la mujer. También tiene un litigio abierto con Seeking Arrangement, un servicio de citas en línea, que ahora está demandando por falta de pago de 60.000 dólares y daños. Asimismo, demandó a Allred por una representación indebida.La mujer sostiene que quiere, por una vez, "narrar su propia historia".Rachel asegura que ver cómo figuras como Monica Lewinsky, Britney Spears y Meghan Markle han conseguido mejorar su imagen frente al público la inspiró a buscar una empatía similar.Uchitel sostiene que no ha logrado conseguir un trabajo estable debido al escándalo y que por eso la han llamado "vagabunda, amante, destructora de hogares y prostituta", mientras que Woods, que en realidad era el que estaba casado, no ha visto afectada su carrera profesional.

