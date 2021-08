https://mundo.sputniknews.com/20210809/contratos-millonarios-y-una-vida-de-lujo-estos-son-los-atletas-olimpicos-mas-ricos-del-mundo-1114921450.html

Contratos millonarios y una vida de lujo: estos son los atletas olímpicos más ricos del mundo

Contratos millonarios y una vida de lujo: estos son los atletas olímpicos más ricos del mundo

10. Shaun White — $60 millonesEl snowboarder estadounidense Shaun White, conocido como el tomate volador por su característica melena pelirroja, se encuentra en el décimo peldaño de la lista de los atletas más ricos. Tiene una fortuna estimada en 60 millones de dólares.White —quien se llevó medallas de oro en los JJOO de Turín 2006, Vancouver 2010 y Pyeongchang 2018— ganó su primer millón cuando apenas tenía 20 años. El atleta se gana la vida colaborando con marcas como Red Bull, Sony, GoPro y Ubisoft, entre muchas otras, e invirtiendo en inmuebles en California y Nueva York.9. Michael Phelps — $80 millonesEn el noveno lugar del ranking se encuentra el reconocido nadador Michael Phelps, con sus 80 millones de dólares. El atleta estadounidense ostenta el récord mundial de medallas olímpicas: suma un total de 23 oros, tres platas y dos bronces. Si bien el hacer deporte no le ha hecho su fortuna, los contratos que ha firmado con famosas marcas como Visa, Louis Vuitton, Colgate u Omega, son su principal fuente de ganancias. También es un influencer en Instagram, donde a menudo comparte con sus más de 3,5 millones de seguidores anuncios publicitarios.8. Usain Bolt — $90 millonesEl hombre más rápido de la historia, Usain Bolt, tiene un patrimonio neto estimado en 90 millones de dólares. El atleta, que ahora está retirado, gana alrededor de 20 millones al año gracias a los contratos lucrativos con Puma —esta colaboración le trae unos 10 millones anuales—, Gatorade, Visa, Virgin Media y Hublot. También es propietario de una franquicia de Tracks&Records en Jamaica y el Reino Unido.7. Georgina Bloomberg — $100 millonesGeorgina Bloomberg no solo es la hija del exalcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg. También es una jinete olímpica, quien representó a EEUU en los juegos de 2016. Georgina, que tiene una fortuna estimada en 100 millones de dólares, es fundadora de varias organizaciones benéficas y vicepresidenta de Animal Aid USA. También escribe novelas dedicadas a la equitación.6. Caitlyn Jenner — $100 millonesLa madrastra de las Kardashian Caitlyn Jenner —conocida como Bruce Jenner antes de pasar por una transición de género— también gana unos 100 millones al año. En 1976, Bruce ganó una medalla olímpica de oro en decatlón. Ahora sus principales fuentes de ingresos son los populares programas de telerrealidad Keeping Up With the Kardashians y I'm a Celebrity... Get Me Out of Here y su propio show llamado I Am Cait. También es autora de varios libros.5. Serena Williams — $225 millonesLa tenista Serena Williams ocupa el quinto peldaño de la lista con un patrimonio estimado en 225 millones de dólares. La atleta cuenta con cuatro medallas de oro olímpicas, 23 títulos de Grand Slam individuales y 14 en dobles. Entre las marcas que colaboran con la influyente tenista figuran Nike, Pepsi, IBM e Intel. Williams gana alrededor de 94 millones al año con el torneo WTA Tour y también es propietaria de la empresa de inversiones Serena Ventures y de dos marcas de ropa: Aneres y S by Serena.4. Roger Federer — $450 millonesOtro tenista, Roger Federer, tiene buenas oportunidades de entrar en el club de élite de los atletas que ganaron 1.000 millones de dólares. Si bien no ha salido a la cancha desde febrero de 2020, el suizo todavía es el cuarto atleta olímpico mejor pagado del mundo: su patrimonio neto alcanza los 450 millones de dólares. Gracias a los contratos con 13 marcas, entre ellas Rolex, Mercedes-Benz y Moet/Chandon, gana más que Novak Jokovic y Rafa Nadal juntos e incluso es más acaudalado que Cristiano Ronaldo y Leo Messi.Federer también es uno de los dos deportistas que lograron ganar 100 millones de dólares en tan solo un año gracias a los contratos de patrocinio publicitario. El segundo es el golfista Tiger Woods.3. Floyd Mayweather Jr — $1.200 millonesEl tercer peldaño del ranking lo ocupa el boxeador Floyd Mayweather Jr, quien se llevó una medalla de bronce en los JJOO de 1996. Si bien según datos oficiales, tiene una fortuna de 450 millones de dólares, el propio deportista afirma que alcanza los 1.200 millones, la mayoría de los cuales proviene de sus virales combates con el luchador de artes marciales mixtas Conor McGregor (350 millones) y el boxeador Manny Pacquiao (300 millones).2. Anna Kasprzak — $1.400 millonesLa copropietaria del gigante de calzado Ecco y jinete profesional Anna Kasprzak participó en los JJOO de 2012 y 2016. Su fortuna se estima en 1.400 millones de dólares. La mujer —que es una de las representantes más ricas de la generación de los millennials— también es propietaria de un establo privado en la ciudad danesa de Haderslev.Pero, ¿quién encabeza la lista de los atletas olímpicos más ricos?1. Ion Tiriac — $1.700 millonesTal vez no lo conocías, pero es el antiguo tenista y jugador de hockey rumano Ion Tiriac, nacido en 1939. Representó a su país en los JJOO de Invierno de 1964 y fue entrenador de estrellados tenistas como el argentino Guillermo Vilas o el ruso Marat Safin. Sin embargo, no fue el deporte, sino el negocio lo que lo convirtió en un multimillonario.Tras la caída del comunismo en Rumanía en 1990, fundó el primer banco privado del país, Banca Tiriac. También invirtió en inmuebles, líneas aéreas, compañías de seguros y alquiler de autos. Hasta la fecha, tiene una fortuna estimada en 1.700 millones de dólares. En 2007, se convirtió en el primer rumano en entrar en el Top-1.000 de Forbes. Y en 2014, destronó al legendario baloncestista Michael Jordan como el atleta más acaudalado del mundo, con 2.000 millones.

