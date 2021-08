https://mundo.sputniknews.com/20210810/coca-cola-cambia-la-receta-y-las-redes-recuerdan-la-bebida-que-casi-acaba-con-la-empresa-1114937305.html

Coca-Cola cambia la receta y las redes recuerdan la bebida que casi acaba con la empresa

Coca-Cola cambia la receta y las redes recuerdan la bebida que casi acaba con la empresa

¿Es posible que un cambio de receta sea capaz de casi acabar con una compañía multinacional? La respuesta es afirmativa y si tienes dudas de esto, solo basta... 10.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-10T04:15+0000

2021-08-10T04:15+0000

2021-08-10T04:15+0000

economía

coca-cola

compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/06/1092336322_0:632:2048:1784_1920x0_80_0_0_2e6e7f17bfa324dd1576582cd83e50eb.jpg

A pesar de que esto pasó hace más de 30 años, en 1985, los usuarios de las redes sociales han recordado este desastre y mantenido viva la controversia. Todo esto debido a que la compañía anunció un cambio en la receta de una de sus bebidas insignias, la Coca-Cola Zero Sugar.La nueva formulación de la Zero Sugar, que tiene tiempo en las tiendas de América Latina y Europa, desde este agosto está disponible en EEUU y en septiembre estará en Canadá, según anunció la propia compañía. La receta está pensada para que tenga un sabor más parecido a la Coca-Cola original, pese a tener menos calorías y azúcar añadido.Pensada como una mejora, los fieles consumidores de la bebida no lo vieron así y se volcaron a las redes sociales para manifestar su desacuerdo con el cambio. Es aquí donde el recuerdo de la New Coke parece estar más vivo que nunca en la memoria de los fanáticos de la Coca-Cola.¿Qué fue la New Coke?A comienzos de los años 80, la empresa vio cómo perdía cuota del mercado frente a Pepsi, que llevaba años afirmando que los consumidores preferían su producto. Como parte de su campaña publicitaria Desafío Pepsi, los consumidores debían escoger entre Pepsi y Coca-Cola en pruebas de sabor a ciegas. Pepsi aseguraba que siempre ganaba su producto.Es allí que la empresa decide cambiar la receta de su bebida. Para anunciar este importante cambio, la Coca-Cola celebró una bulliciosa conferencia de prensa en Nueva York en abril de 1985. Allí se confirmaron los rumores de que la empresa cambiaba su producto estrella por primera vez en casi 100 años."En el Vivian Beaumont Theater del Lincoln Center, unos doscientos reporteros, fotógrafos y camarógrafos esperaban ansiosos la confirmación de la sensacional noticia, mientras cientos más participaban vía satélite", escribió Thomas Oliver en su libro The Real Coke, The Real Story.La nueva receta fue resultado de una prueba de sabor realizada por la Coca-Cola. Casi 200.000 consumidores probaron la nueva fórmula y afirmaron que era más sabrosa que la original, de acuerdo con la empresa. Fue descrita como una versión más suave y dulce de la original.Entonces, ¿qué salió mal?Los consumidores no quedaron muy convencidos con el nuevo sabor y pedían, hasta en canciones, que la compañía regresara la vieja receta. Incluso, los ejecutivos temían que la gente empezara un boicot."En junio de 1985, la compañía recibía 1.500 llamadas al día en su línea de atención al consumidor, en comparación con las 400 diarias que recibía antes del cambio de sabor. La gente parecía responsabilizar personalmente del cambio a cualquier empleado de Coca-Cola, desde los agentes de seguridad del edificio central hasta sus vecinos que trabajaban para Coca-Cola", señaló la propia empresa en una entrada de su blog.Por ello, apenas meses después de presentar el nuevo producto, Coca-Cola escuchó a descorazonados fans y empezó a considerar regresar al viejo sabor que los había hecho famosos en primer lugar.Así, regresó a la antigua fórmula y mantuvo la New Coke hasta 1991, cuando fue renombrada Coke II. Finalmente, en 2002 la descontinuó por completo.Ahora, el cambio de la Zero Sugar ha recordado este desastre que casi acaba en boicot. En redes, los usuarios expresaron sus miedos."Entonces Coca-Cola cambia la Zero a New Coke Zero y todos sabemos lo que pasó cuando Coca-Cola introdujo la New Coke . Estoy seguro de que todo saldrá bien jajaja #NewCokeZero"."Cualquiera que tenga malos sentimientos sobre la Zero ¿Nuevo cambio de sabor? Ya no bebo coca, y no estuve cerca cuando la New Coke, pero por lo que he oído fue horrible"."Aquellos que no pueden aprender de la historia están condenados a repetirla #IfItAintBroke#newcoke#cokezero"

https://mundo.sputniknews.com/20210727/si-la-receta-original-de-la-coca-cola-llevaba-cocaina-pero-menos-de-la-que-te-imaginas-1114533155.html

https://mundo.sputniknews.com/20210625/israel-si-palestina-no-politica-de-coca-cola-en-la-personalizacion-de-las-botellas-crea-polemica-1113534923.html

https://mundo.sputniknews.com/20210526/coca-cola-presenta-una-nueva-linea-de-bebidas-instantaneas-en-cubos-1112587716.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coca-cola, compañías