https://mundo.sputniknews.com/20210810/cataluna-avisa-de-llegada-del-aire-sahariano-que-favorecio-incendios-en-turquia-y-grecia-1114950688.html

Cataluña avisa de la llegada del aire sahariano que favoreció incendios en Turquía y Grecia

Cataluña avisa de la llegada del aire sahariano que favoreció incendios en Turquía y Grecia

BARCELONA (Sputnik) — El Gobierno de Cataluña emitió una alerta ante la inminente llegada de una ola de aire sahariano que favoreció los incendios de Turquía y... 10.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-10T15:29+0000

2021-08-10T15:29+0000

2021-08-10T15:33+0000

españa

cataluña

incendios forestales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1092252236_0:531:2312:1832_1920x0_80_0_0_39a8c7c40e8acd17eb6895a6f85666fe.jpg

Cataluña afrontará a partir del 11 de agosto la peor semana de riesgo de incendio en esta región del Mediterráneo desde el año 2003, hace casi dos décadas.Según indica la previsión realizada por el Servicio de prevención de incendios del Departamento de Acción Climática del Gobierno catalán, la ola de aire sahariano será "persistente e intensa" y causará "temperaturas elevadas y humedades relativas muy bajas".Además, las temperaturas no bajarán por las noches, por lo que las condiciones meteorológicas no se recuperarán en el período sin sol.Esta situación, sumada a una sequía que afecta a la vegetación desde hace meses, generará un peligro de incendio "muy alto" de forma generalizada en la zona del Mediterráneo, principalmente la zona de Barcelona y el valle del Ebro.Durante el episodio de calor de 2003, las condiciones meteorológicas se prolongaron durante 15 días y causaron tres incendios forestales que quemaron más de 1.000 hectáreas.El Gobierno regional pidió a la ciudadanía que actúe con la "máxima prudencia para minimizar los riesgos de incendio" y evite acceder a los bosques si no es necesario.Como medida preventiva, las autoridades iniciaron una limpieza del perímetro de los campos de cereal para evitar una posible propagación del fuego, cerraron los accesos a algunos parques naturales y suspendieron las actividades industriales en el espacio forestal.

https://mundo.sputniknews.com/20210810/una-ola-de-calor-llega-a-espana-y-aumenta-el-temor-a-incendios-1114942415.html

https://mundo.sputniknews.com/20210708/dormir-con-calor-puede-ser-mortal-los-efectos-de-las-noches-tropicales-1113927250.html

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cataluña, incendios forestales