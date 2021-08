https://mundo.sputniknews.com/20210810/amlo-expresa-su-solidaridad-con-periodistas-amenazados-por-narcos-1114948994.html

AMLO expresa su solidaridad con periodistas amenazados por narcos

AMLO expresa su solidaridad con periodistas amenazados por narcos

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad y ofreció protección a periodistas y medios de... 10.08.2021, Sputnik Mundo

En un vídeo difundido en redes sociales, un hombre enmascarado leyó un comunicado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, jefe del CJNG, que señala a Milenio, El Universal, Televisa y otros "medios vendidos" apoyan a grupos de autodefensa que consideran organizaciones criminales, y mencionaron por su nombre a Uresti."Desde que me enteré, di instrucciones para que se le atendiera, ya estableció comunicación con ella el subsecretario [de Gobernación] Alejandro Encinas, la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección", anunció el gobernante.El jefe de la organización criminal afirma que los medios reciben dinero de los grupos de autodefensa que se oponen al CJNG, y señaló en particular a la periodista televisiva."A ti Azucena Uresti (...) si sigues tirándome, te lo aseguro, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras", amenza Oseguera Cervantes en el texto leído por un encapuchado.Condena las amenazas"Repruebo completamente esas amenazas y no admitimos que se actúe de esa forma", prosiguió el mandatario.López Obrador dijo que que las autoridades protegerán a la periodista amenazada, como lo hacen con el resto de la población.López Obrador dijo además que su administración combate todas las formas de corrupción.Reafirmó su solidaridad con todos los periodistas con la garantía que "siempre nuestro Gobierno va a proteger a quienes se dedican al noble oficio del periodismo, a dirigentes sociales y todos los ciudadanos, vamos a estar a su lado [de Uresti] protegiéndola, no está sola", puntualizó.México cuenta con un Mecanismo de Protección para periodistas y defensores de derechos humanos.Sin embargo, decenas de reporteros han sido asesinados en los últimos años debido a su trabajo, incluso algunos cubiertos por ese protocolo.En 2020, México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas, cuando al menos ocho fueron asesinados por investigar nexos entre figuras políticas y el crimen organizado, según la organización Reporteros Sin Fronteras.De 2000 hasta junio de este año, la organización defensora de libertad de expresión Artículo 19 ha documentado 139 asesinatos de periodistas en México, 128 hombres y 11 mujeres.En ese recuento, 18 asesinatos de periodistas han ocurrido durante la actual administración que comenzó en diciembre de 2018.

