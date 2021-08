Gobierno de México promete protección a periodistas amenazados por cártel

https://mundo.sputniknews.com/20210809/gobierno-de-mexico-promete-proteccion-a-periodistas-amenazados-por-cartel-1114927706.html

"Ante las amenazas a medios de comunicación por parte del CJNG, el Gobierno de México tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos", dijo el portavoz de prensa Jesús Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter.En un video colgado en esa red social, una persona enmascarada que dice ser Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", se dirige a varios medios y periodistas para recriminarle su cobertura en el estado occidental de Michoacán, asegurando que apoyan a grupos de autodefensa que en realidad son organizaciones criminales."Milenio, El Universal, Televisa y otras medios vendidos apoyan la falsa información presentando como autodefensas a Carteles Unidos de Michoacán en la guerra contra el CJNG", dijo "El Mencho" en el video."El Mencho" afirma que los grupos son narcotraficantes y que los medios reciben su dinero, además de señalar en particular a la periodista televisiva Azucena Uresti, de Milenio, sobre quien dice lo atacó directamente.Luego de describirla como "una mujer que vive de su cuerpo", el narcotraficante la amenaza de muerte."A ti Azucena Uresti (...) si sigues tirándome, te lo aseguro, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono", dice el hombre leyendo un comunicado.Si bien México tiene un Mecanismo de Protección para periodistas, decenas de reporteros han sido asesinados en los últimos años debido a su trabajo, incluso algunos cubiertos por ese protocolo.En 2020, México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas, cuando al menos ocho fueron asesinados por investigar nexos entre figuras políticas y el crimen organizado, según la organización Reporteros Sin Fronteras.De 2000 hasta junio de este año, la organización defensora de libertad de expresión Artículo 19 ha documentado 139 asesinatos de periodistas en México, 128 hombres y 11 mujeres.Del total de asesinatos desde el 2000, ocurrieron 47 durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018); y 18 en la primera mitad del mando de Andrés Manuel López Obrador, según un informe de la organización que lleva el nombre del artículo dedicado a la libertad de expresión en la Declaración Universal de Derechos Humanos.Varios reporteros y sus familias también han sido acosados y maltratados por las fuerzas del orden estaduales y federales, de acuerdo a un seguimiento de Artículo 19.

