Cártel Jalisco Nueva Generación amenaza de muerte a medios mexicanos

américa latina

méxico

michoacán

cártel de jalisco nueva generación

El mensaje fue lanzado por la cobertura realizada sobre el aumento de la violencia en Michoacán, donde dicha organización criminal mantiene una disputa con el grupo armado Cárteles Unidos y también contra quienes se hacen llamar autodefensas.El presunto representante de Oseguera, alias El Mencho, señaló que la periodista recibe dinero de Juan Farías Álvarez, conocido como El Abuelo Farías, de Los Viagras, e Hipólito Mora Chávez, exlíder de los grupos de autodefensas de Michoacán, para hablar bien de ellos mientras, como se subraya en el video, se trata de "narcotraficantes que se escudan en las camisetas de autodefensas". Tanto Juan Farías Álvarez como Hipólito Mora fueron acusados por CJNG por crímenes de extorsión y secuestro.El miembro del CJNG criticó a medios como Milenio, El Universal, Televisa y otros, por no ser parejos al cubrir las noticias.A su vez, subrayó dirigiéndose a la periodista que no se metiera con él."A ti, Azucena Uresti, una cosa te hago saber: no seas pendeja y bájale de huevos, porque te aseguro que si no le bajas de huevos y sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobracuotas, ni extorsiono, ni secuestro, yo sí sé trabajar, yo soy narcotraficante a mucho orgullo", comentó.Ante estas amenazas, el vocero de la Presidencia mexicana, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que el gobierno federal tomará las medidas pertinentes para proteger a los periodistas y medios de comunicación amenazados.El Cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo criminal que se distingue por su rápido crecimiento. De acuerdo con la DEA, CJNG tiene una presencia significativa en 23 de los 32 estados mexicanos. La zona de su influencia se ubica en el centro del país, así como en los puntos estratégicos en la frontera con EEUU.Personajes de la política como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y la exprimera dama Margarita Zavala mostraron su solidaridad a la conductora.También se pronunció el Gobierno federal que prometió proteger a periodistas y medios amenazados por el cártel Jalisco Nueva Generación.

méxico

michoacán

