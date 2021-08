https://mundo.sputniknews.com/20210806/el-ministro-de-justicia-de-polonia-cuestiona-la-adhesion-del-pais-a-la-ue-1114828737.html

El ministro de Justicia de Polonia cuestiona la adhesión del país a la UE

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia no debe quedarse en la Unión Europea a cualquier precio, afirmó el ministro polaco de Justicia y fiscal general, Zbigniew Ziobro... 06.08.2021, Sputnik Mundo

"¿Acaso nos tenemos que quedar en la UE a toda costa? A toda costa debemos esforzarnos por defender nuestra autonomía y postura en la UE. De lo contrario Polonia y los polacos van a perder por estar en la UE", subrayó en una entrevista al periódico Rzeczpospolita.Por lo tanto, subrayó, Polonia debe "estar, pero no a toda costa", y señaló que no lo decía como miembro de Gabinete, sino como jefe del partido Polonia Solidaria.Afirmó que "se ve claramente que no tuvo efecto la política aplicada en los últimos años de concesiones ante las nuevas y nuevas exigencias de Bruselas".Según Ziobro, "el TJUE dice que lo que pueden hacer los alemanes, holandeses o españoles, no lo pueden hacer los polacos"."Es una mentalidad colonial que no tiene nada en común con el derecho", recalcó al agregar que en la UE su país debe insistir en que "los polacos y Polonia no pueden ser tratados peor que los demás".A mediados de julio, el TJUE declaró que la reforma judicial polaca no corresponde al derecho europeo, una decisión que Polonia se negó a cumplir como contraria a su Constitución, por lo que el martes la Comisión Europea la amenazó con sanciones financieras y una nueva denuncia ante el TJUE si Polonia no cumple con la sentencia antes del 16 de agosto.Por primera vez la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción en relación con la nueva ley sobre poder judicial en Polonia en enero de 2020.En aquel entonces, el organismo subrayó que la nueva ley "socava la independencia judicial de los jueces polacos y es incompatible con la primacía del derecho de la UE".Además, la nueva ley no permite que los tribunales polacos apliquen directamente ciertas disposiciones de la legislación de la UE que protegen la independencia del poder judicial, ni que envíen decisiones preliminares sobre estos asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.En enero, la UE envió a las autoridades de Polonia una notificación de que tienen un mes para eliminar las violaciones del principio de la primacía del derecho en el país.

