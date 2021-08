https://mundo.sputniknews.com/20210805/rihanna-se-convierte-en-la-cantante-mas-rica-del-mundo-y-no-por-cantar-1114793342.html

Rihanna se convierte en la cantante más rica del mundo (y no por cantar)

La estrella de música Rihanna ha entrado en el exclusivo club de los multimillonarios. La cantante de 'Umbrella' cuenta ahora con un patrimonio estimado en... 05.08.2021, Sputnik Mundo

A pesar de lo que muchos puedan creer, Rihanna, cuyo nombre real es Robyn Fenty, no logró amasar esta cantidad de dinero por su música, sino por su línea de cosméticos bautizada Fenty Beauty, que aporta 1.400 millones de dólares a su patrimonio. La misma fue lanzada en 2017 en asociación 50-50 con la compañía de artículos de lujo LVMH y ahora tiene un valor estimado en 2.800 millones de dólares.Este no es el único negocio exitoso de la cantante nacida en Barbados, aunque es sin duda el más rentable. La artista también tiene una compañía de lencería, llamada Savage x Fenty, valorada en 270 millones de dólares. A esto se le suma sus ganancias por la música y la actuación.Este patrimonio le asegura el título de la segunda mujer más rica del mundo relacionada con el negocio del espectáculo después de Oprah Winfrey.El éxito de Fendy Beauty: la inclusiónLa ya probada empresaria de 33 años señaló en su momento que el objetivo de Fendy Beauty era atraer a "todo tipo de mujer" y lanzó 40 tonos de base diferentes, algo sin precedentes para el momento.Su decisión probó ser la acertada, ya que condujo al llamado Efecto Fenty: las marcas rivales ampliaron sus gamas de tonos para productos de maquillaje y así incluir a las personas de color que no se sentían representadas en las paletas disponibles.Actualmente, sus productos vienen en una diversa gama de colores. Así, la base se ofrece en 50 tonos, incluidos los tonos más oscuros difíciles de encontrar para las mujeres de color.Además, la línea completa cuenta con una distribución de primera, ya que puede encontrarse en las tiendas Sephora, también propiedad del conglomerado francés de artículos de lujo LVMH, dirigido por Bernard Arnault, la persona más rica del mundo para el momento de esta publicación.Para 2018, su primer año, Fendy Beauty estaba generando más de 550 millones de dólares en ingresos anuales. Ahora, tiene un valor de 2.800 millones de dólares, según Forbes. La empresa parece estar creciendo. En su informe anual para 2020, LVMH dijo que Fenty Skin, que se lanzó el año pasado, tuvo un "comienzo muy prometedor" y "generó un revuelo sin precedentes", y que Fenty Beauty "mantuvo su atractivo como marca de maquillaje líder".Entre éxitos y fracasosSin embargo, no todo lo que toca lo convierte en oro. A pesar de que en febrero su línea de lencería Savage x Fenty recaudó 115 millones de dólares en fondos con una valoración de 1.000 millones, su línea de moda cerró a principios de año.A principios de febrero, el conglomerado francés anunció que suspendía su colaboración con Rihanna para la marca de moda Fenty. La decisión de detener la operación con la línea de ropa de alta gama, que se lanzó en 2019, se debió principalmente a la disminución de las ventas, informan distintos medios especializados en moda.

