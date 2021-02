https://mundo.sputniknews.com/20210222/lvmh-invierte-cava-jay-z-tras-dejar-rihanna-sabor-amargo-boca-1109066994.html

LVMH invierte en la cava de Jay-Z tras dejar a Rihanna con un sabor amargo en la boca

El conglomerado multinacional francés Moet Hennessy, de LVMH, ha adquirido una participación del 50% en el fabricante de champán Armand de Brignac...

Si bien los términos financieros de la transacción realizada el 22 de febrero se desconocen, el acuerdo es fruto de las conexiones que mantienen Jay-Z y Alexandre Arnault, hijo del fundador de LVMH, Bernard Arnault, informa la agencia Bloomberg.Alexandre Arnault ha ido asumiendo un papel cada vez más importante en el conglomerado de su padre. Recientemente, fue nombrado parte de la directiva de la marca Tiffany & Co, que pasó a formar parte de LVMH en enero de 2021. En 2019, la bodega de Armand de Brignac vendió más de medio millón de botellas con unos precios que comenzaban a partir de los 300 dólares. El rapero Jay-Z es un inversor destacado de la marca desde 2006 y en 2014 le compró a Sovereign Brands su participación en esta empresa.En 2020, el cantante estadounidense organizó una fiesta de los premios Oscar a la que invitó a muchas celebridades, entre los que se encontraba Kanye West y el filántropo Jack Dorsey. Durante aquel evento, todos los invitados pudieron disfrutar de su champán Armand de Brignac. Este acuerdo permitirá al fabricante de champán aprovecharse de la experiencia en marketing de LVMH y de su red de distribución mientras el sector continúa recuperándose de la pandemia. En 2020, el mercado respectivo se redujo una quinta parte después de que se retrasasen las bodas y otras celebraciones.La cooperación de LVMH con las celebridades de escala mundial no siempre le ha dado beneficios. A principios de febrero, el conglomerado francés anunció que suspendía su colaboración con Rihanna para la marca de moda Fenty, tras haber estado trabajando con ella menos de dos años.La decisión de detener la operación con la línea de ropa de alta gama, que se lanzó en 2019, se debió principalmente a la disminución de las ventas, informan distintos medios especializados en moda.Fenty luchó por alcanzar la misma popularidad para sus productos de moda como la que tenían sus cosméticos y ropa interior. El principal problema era que se vendían a precios más altos y contaban con menor disponibilidad en el mercado. Mientras la línea de belleza de Fenty se vende entre 10 y 126 dólares, su ropa cuesta hasta 1.000 dólares. Y ni siquiera la inclusiva gama de tamaños es capaz de paliar los efectos negativos de su alto valor. Sin embargo, el problema con las ventas de la ropa de Fenty no marca el final de la cooperación de LVMH con Rihanna. En un comunicado separado publicado el 10 de febrero, el fondo de capital privado L Catterton, respaldado por el fundador de LVMH y multimillonario Bernard Arnault, invirtió junto con otros inversores unos 115 millones de dólares en la marca de lencería de la cantante Savage X Fenty.Esta línea de ropa interior ofrece una amplia gama de tallas de sujetador en varios estilos, con un precio de venta al público de entre 25 y 70 dólares.

