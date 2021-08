https://mundo.sputniknews.com/20210805/primer-ministro-de-peru-asegura-que-hay-medios-interesados-en-destituir-cuestionado-gabinete-1114794049.html

Primer ministro de Perú asegura que hay medios interesados en destituir cuestionado Gabinete

LIMA (Sputnik) — El primer ministro de Perú, Guido Bellido, afirmó que hay personas y medios de comunicación con intereses en que el nuevo y cuestionado... 05.08.2021, Sputnik Mundo

Perú: ¿Por qué la designación de Bellido es tan polémica? Perú: ¿Por qué la designación de Bellido es tan polémica?

"Hay personas y medios de comunicación que su objetivo es generar un falso positivo y con ello traerse abajo las decisiones democráticas en el marco del Estado de Derecho. En este país, el presidente de la República ha tomado la decisión de nombrar a los diferentes responsables de los ministerios y eso se tiene que respetar", dijo el primer ministro en conferencia de prensa.Castillo, del partido Perú Libre (izquierda), asumió la presidencia el 28 de julio y el día siguiente nombró a los miembros de su gabinete, liderado por el primer ministro, Guido Bellido.Bellido es actualmente investigado por la Fiscalía por el presunto delito de apología al terrorismo al haber manifestado apoyo y simpatía por la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, causante de la muerte de 31.000 a 37.000 personas durante 1980 a 2000, en su intento de tomar el poder por las armas.A pesar de la investigación, el primer ministro apuntó que los presuntos nexos que tiene con el terrorismo son "absolutamente falsos" y que su nombramiento "no viola ninguna norma que esté dentro del Estado de Derecho".Por otro lado, frente a los cuestionamientos sobre otros ministros, algunos sin experiencia en su sector y con el titular de Trabajo, Iber Maraví, también sospechoso de nexos con Sendero Luminoso, el primer ministro no descartó que el Ejecutivo realice algunos cambios.Sin embargo, indicó que estos cambios son potestad del presidente y él no puede intervenir en ellos.

