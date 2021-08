https://mundo.sputniknews.com/20210803/tsimanouskaya-no-tenia-ni-idea-de-que-este-caso-pudiera-convertirse-en-un-escandalo-politico-1114734982.html

Tsimanouskaya: "No tenía ni idea de que este caso pudiera convertirse en un escándalo político"

Tsimanouskaya: "No tenía ni idea de que este caso pudiera convertirse en un escándalo político"

MINSK (Sputnik) — La velocista bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya declaró que no esperaba que la situación en torno a su participación en los Juegos Olímpicos... 03.08.2021, Sputnik Mundo

"Nunca interferí en política, e inicialmente toda esta situación no tenía nada que ver con la política, solo hablé de la negligencia de nuestros entrenadores en jefe, que toman decisiones sobre el equipo de relevos sin consultar a otros atletas. (...) yo no tenía ni idea de que este caso pudiera dar tal giro y convertirse en un escándalo político", dijo Tsimanouskaya respondiendo a las preguntas en vivo en la página web del tabloide alemán Bild.En su entrevista con el periódico The Wall Street Journal, la atleta bielorrusa declaró que no regresó a su país ya que "temía por su vida, temía acabar en la cárcel"."No creo que pueda volver alguna vez a Bielorrusia", dijo.Apoyo por parte de PoloniaPolonia prometió apoyo a la atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya, informó el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, tras conversar con la deportista.Añadió que "en los próximos días llegará a Varsovia donde podrá desarrollarse sin trabas y, si expresa este deseo, obtendrá más ayuda".El Comité Olímpico de Bielorrusia anunció el 1 de agosto que Tsimanouskaya se retiraba de los Juegos de Tokio "debido a su estado psicoemocional". La noticia llegó después de que la velocista, que tenía previsto participar en las pruebas de 100 y 200 metros lisos, criticara en las redes sociales a los responsables de la selección bielorrusa por haberla escogido como sustituta de compañeras suspendidas en los relevos 4х400 metros.Según la opositora Fundación Bielorrusa para la Solidaridad Deportiva, Tsimanouskaya fue llevada al aeropuerto de Tokio, donde pidió ayuda a la Policía japonesa alegando ser forzada a salir de Tokio. En declaraciones a la prensa internacional, la atleta dijo que tenía previsto pedir asilo a algún país europeo. También solicitó la intervención del Comité Olímpico Internacional (COI).Horas más tarde, el COI comunicó que Tsimanouskaya estaba acompañada por un representante del comité organizador de los Juegos de Tokio y que asegura sentirse a salvo.El 2 de agosto, el viceministro de Exteriores de Polonia Marcin Przydacz comunicó que Tsimanouskaya obtuvo el visado humanitario de este país europeo al subrayar que "entre todas las propuestas eligió Polonia, para estar más cerca de su patria".Según las previsiones, la atleta saldrá de Tokio a Varsovia el 4 de agosto.

