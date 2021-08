https://mundo.sputniknews.com/20210803/justicia-electoral-pide-que-se-investigue-a-bolsonaro-por-deslegitimar-urnas-electronicas-1114723187.html

Justicia Electoral pide que se investigue a Bolsonaro por deslegitimar urnas electrónicas

Justicia Electoral pide que se investigue a Bolsonaro por deslegitimar urnas electrónicas

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) pidió que el presidente Jair Bolsonaro sea investigado en el Tribunal Supremo Federal... 03.08.2021, Sputnik Mundo

En una sesión online del plenario del tribunal el presidente del TSE, Luis Roberto Barroso, propuso "que se investigue la posible conducta delictiva" del presidente de la República relacionada con la investigación sobre el uso de "fake news" para atacar instituciones democráticas que está en marcha desde hace tiempo en la máxima corte judicial del país.Barroso optó por incluir en la notificación al Supremo el enlace del video de la retransmisión que hizo el pasado 28 de julio Bolsonaro en sus redes sociales con mentiras sobre la fiabilidad del sistema de voto electrónico, que se usa en el país desde 1996 y cuya seguridad el presidente viene cuestionando desde hace meses.La propuesta del presidente del TSE fue aprobada por unanimidad por el resto de jueces del plenario, que también aprobaron otra propuesta para que el propio TSE abra una investigación administrativa interna sobre el ataque a la legitimidad de las elecciones.En su discurso, Barroso subrayó que "amenazar la realización de elecciones es una conducta antidemocrática", igual que contaminar el debate público con "mentiras, odio y teorías de la conspiración", en una clara alusión a Bolsonaro."Están ocurriendo cosas equivocadas en el país, y todos tenemos que estar atentos, necesitamos a las instituciones y necesitamos a la sociedad civil, ambas en alerta", dijo el juez, que añadió que hay algunos interesados en volver al atraso del pasado y que el ataque a las instituciones forma parte de la estrategia.Bolsonaro lleva meses asegurando que el voto electrónico no es fiable y que si no se cambia por el voto impreso no hay garantía de unas elecciones libres, por lo que podría no aceptar el resultado actual con las actuales condiciones.El presidente llegó a amenazar con la no realización de los comicios en 2022 si no se cambia el actual sistema por el voto impreso, algo poco probable dado que para ello se necesita una amplia mayoría en el Congreso Nacional con la que no cuenta en estos momentos.A pesar de ello, Bolsonaro sigue atacando las urnas electrónicas y al presidente del TSE a diario y animó a sus seguidores a que acudieran a manifestaciones a favor del voto impreso el domingo 1 de agosto en las principal ciudades de Brasil.

