Cúpula de Fiscalía brasileña pide investigar a Bolsonaro por amenazar elecciones de 2022

"Hay una amenaza a la propia realización del proceso electoral por parte de quien ejerce un cargo público de elevada envergadura constitucional; es urgente la actuación de investigación del Ministerio Público Electoral (…) para identificar y prevenir conductas potencialmente nocivas para las elecciones y por tanto para el regular funcionamiento del Estado Democrático de Derecho", dice el texto divulgado por el consejo superior de la Procuradoría General de la República y adelantado por el portal G1.El consejo superior trata de cuestiones administrativas y está formado por cuatro subprocuradores, que de esta forma presiona al procurador general de la República, Augusto Aras, para que abre una investigación sobre las palabras de Bolsonaro.La semana pasada, el presidente insinuó que podría cancelar las elecciones presidenciales previstas para 2022 si no se cambia el actual sistema de voto electrónico por el voto con papeletas.Bolsonaro lleva meses asegurando, sin pruebas, que las urnas electrónicas abren espacio para el fraude electoral, por lo que no aceptaría una eventual derrota con el actual sistema.En el texto divulgado el 13 de julio los subprocuradores piden que Aras evalúe si las palabras de Bolsonaro no configuran abuso de poder de autoridad y atentan contra la normalidad de las elecciones de 2022.Bolsonaro viene elevando el tono contra el sistema de urnas electrónicas (que en Brasil se usa sin problemas de seguridad serios desde hace más de 20 años) a medida que se va desgastando su popularidad y que su reelección se ve amenazada.Según todas las encuestas de opinión realizadas hasta la fecha, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) lo derrotaría por un amplio margen.

