https://mundo.sputniknews.com/20210802/expresidentes-de-la-justicia-electoral-de-brasil-se-unen-en-defensa-del-voto-electronico-1114712625.html

Expresidentes de la Justicia Electoral de Brasil se unen en defensa del voto electrónico

Expresidentes de la Justicia Electoral de Brasil se unen en defensa del voto electrónico

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente, el vicepresidente, el futuro presidente y todos los anteriores del Tribunal Superior Electoral de Brasil desde 1988... 02.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-02T19:31+0000

2021-08-02T19:31+0000

2021-08-02T19:31+0000

américa latina

brasil

elecciones

tribunal superior electoral de brasil (tse)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106986/51/1069865181_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_e7a1d7e6ee2734e066cb1943c7e796bc.jpg

En una nota conjunta inédita, todos los firmantes subrayaron que unas elecciones "libres, seguras y limpias" son la esencia de la democracia, y que desde 1996, cuando se implantó el sistema de voto electrónico, "jamás se documentó un episodio de fraude en las elecciones".Los expresidentes del TSE subrayaron que en sus 25 años de existencia la urna electrónica pasó por varios procesos de modernización y mejora y que son auditables en todas las etapas del proceso electoral, "antes, durante y después de las elecciones".Además, la nota reitera que las urnas electrónicas no están conectadas en red y que no pueden ser invadidas remotamente porque no están conectadas a Internet.Los firmantes recalcan que el voto impreso es menos seguro que el electrónico por los riesgos de la manipulación humana y que implantar de nuevo el recuento manual de cerca de 150 millones de votos significaría volver a un "escenario de fraude generalizado que marcó la historia de Brasil"."La Justicia Electoral, por sus representantes de ayer, de hoy y del futuro, garantiza a la sociedad brasileña la seguridad, transparencia y auditabilidad del sistema; todos los magistrados, jueces y funcionarios que la componen continúan comprometidos con la democracia brasileña, con integridad, dedicación y responsabilidad", zanjaron.La nota está firmada por el actual presidente del TSE, Luis Roberto Barroso, los que asumirán el cargo en los próximos años (Edson Fachin y Alexandre Moraes) y los otros 15 magistrados que presidieron el órgano desde 1988.Desde hace meses, Bolsonaro viene cuestionando, sin pruebas, la fiabilidad del voto electrónico y amenaza con no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022 si no se cambia el actual sistema por el voto impreso.

https://mundo.sputniknews.com/20210727/bolsonaro-reabre-la-polemica-sobre-el-voto-electronico-el-parche-antes-de-la-herida-1114549085.html

https://mundo.sputniknews.com/20210720/lula-le-pide-a-bolsonaro-que-deje-de-ser-estupido-y-que-no-sera-reelegido-en-2022-1114307600.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, elecciones, tribunal superior electoral de brasil (tse)