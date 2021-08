https://mundo.sputniknews.com/20210802/medallas-increibles-y-actuaciones-ineditas-en-tokio-2020-1114707819.html

Medallas increíbles y actuaciones inéditas en Tokio 2020

Medallas increíbles y actuaciones inéditas en Tokio 2020

MOSCÚ (Sputnik) — Desde su inicio se sabía que la XXXII edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sería diferente por la incidencia del coronavirus y la... 02.08.2021, Sputnik Mundo

Una medalla de oro compartida en el salto alto, un luchador con cuatro títulos olímpicos o un italiano ganando los 100 metros planos, son algunas de las curiosidades que se han dado en esta primera semana de actividades.De una competencia deportiva siempre se espera emoción y adrenalina, pero en muchas ocasiones los resultados se ajustan más o menos a lo previsto. Aunque las sorpresas se dan y para bien.Italia hace historia en el atletismoSin lugar a dudas una, o la más grande, sorpresa de estos Juegos Olímpicos la dio el italiano Lamont Marcell Jacobs al ganar la medalla de oro en los 100 metros planos. Algo impensable para la mayoría de los expertos que no contaban con que este joven de 26 años lograra un tiempo de 9.80 segundos y se convirtiera en el heredero de Usain Bolt en las citas estivales.El trasalpino venció al estadounidense Fred Kerley (9.84) y al canadiense Andre de Grasse (9.89). Vale recordar que Jacobs bajó de los 10 segundos por primera vez el pasado mes de mayo.Con este tiempo —récord europeo—, Jacobs se convirtió en el primer italiano en ganar una medalla olímpica en los 100 metros para hombres. Su oro también es el primero para un atleta europeo en el evento desde los Juegos de Barcelona 1992. "No lo sé, es un sueño, un sueño, es fantástico. Quizás mañana pueda imaginarme lo que están diciendo, pero hoy es increíble", dijo el corredor tras ganar la medalla.El primero en felicitar a Jacobs fue su compatriota Gianmarco Tamberi quien se encontraba en la pista en ese momento, y que fue otro de los protagonistas del día al adjudicarse, de manera compartida, el oro en el salto de altura.Tamberi empató en la final con el gran favorito, el catarí Mutaz Essa Barshim, con 2,37 metros, tras la imposibilidad de ambos de superar la barrilla en los 2,39 metros. Al ser preguntados por el juez si querían seguir saltando para desempatar, el catarí le preguntó: "¿Si no el oro es para los dos?" Ante la respuesta afirmativa ambos se abrazaron y celebraron el título compartido. "Lo miro, él me mira y lo sabemos. Simplemente nos miramos y sabemos, eso es todo", dijo Barshim. El abrazo entre ambos es la muestra perfecta de lo que es el espíritu de los Juegos. Este es el primer oro olímpico compartido en el atletismo desde 1912.La historia del título del saltador italiano tiene una etapa oscura, pues previo a Río 2016 sufrió una ruptura del tendón de Aquiles. Le dijeron que quizás no volvería a competir. Él puso en su escayola 'Road to Tokyo 2020' (Camino a Tokio 2020) y con esa escayola como amuleto compitió y se llevó el oro.El gigante MijaínEste 2 de agosto el cubano Mijaín López hizo historia al convertirse en el primer luchador en sumar cuatro oros olímpicos y el segundo cubano con tantos títulos en estas competiciones. López se estrenó como campeón olímpico en los Juegos de Pekin 2008 y luego agrandó su palmarés en Londres 2012 y Río 2016, donde ninguno de sus rivales pudo vencerlo.En Tokio 2020, el superpesado cubano se fue sin puntos en contra para igualar en títulos olímpicos a su compatriota, el esgrimista Ramón Fonst, quien en los albores del olimpismo moderno también ganó cuatro preseas de oro, además de una de plata.Con este cuarto título, López, de 38 años de edad, iguala la marca establecida por la luchadora japonesa Kaori Icho, quien también ganó cuatro oros consecutivos en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.España y Venezuela unidas por CubaEn la final del triple salto de Tokio 2020 vimos a la venezolana Yulimar Rojas, oro olímpico y récord mundial, y a la española Ana Peleteiro, medalla de bronce y récord nacional, abrazadas y celebrando juntas sus medallas olímpicas. Pero es que tras esas dos medallistas está el mismo hombre, el ya retirado saltador de altura cubano Iván Pedroso. Uno de los grandes responsables de estos logros.La atleta venezolana y campeona olímpica Rojas, en su último intento logró un salto de 15,67 metros, para superar la marca olímpica (15,39) m y el récord mundial (15,50). Con este resultado Rojas se convirtió en la primera mujer venezolana en logra un oro olímpico.Mientras que su compañera de entrenamiento y rival en la final, Ana Peleteiro, impuso nueva marca de España (14,87). "Hoy se ha demostrado lo que es el 'Pedroso's team'. Un equipo que hemos venido aquí a una guerra y que nos hemos dejado el alma en cada entrenamiento", destacó la española al diario Marca.Muchas emociones se han vivido ya en estas jornadas de los Juegos, como los oros de Rusia en la gimnasia artística por equipos en ambos sexos; el podio de Jamaica en los 100 metros femeninos y otras más. Sin lugar a dudas se sumarán varias en los días siguientes, pero estas quedarán como parte de la historia de estos Juegos de Tokio 2020.

