El cubano Ramón Fonst, primer campeón olímpico latinoamericano de la historia

Ramón Fonst Segundo, a quien apodaron el Nunca Segundo, nació el 31 de agosto de 1883 en La Habana, cuando la isla aún estaba bajo dominio español. Sus padres fueron Filiberto Fonst y Juana Segundo Pérez, de ascendencia catalana y vasca, respectivamente.El niño Ramón aprendió sus primeras lecciones de esgrima de la mano de su padre, gran esgrimista, no menos ducho en otros deportes.Para mejorar aún más las tempranas virtudes de Ramón para el esgrima, su padre lo envió a Francia, donde se convertiría en alumno de Albert Ayat, célebre especialista en espada. El destino enfrentaría a discípulo y maestro en las competencias olímpicas algunos años después.Ya de vuelta en Cuba, el joven Ramón le manifiesta a Filiberto el deseo de competir como esgrimista en la segunda edición de los Juegos Olímpicos modernos, cuya sede fue París en 1900.La anécdota cuenta que Ramón tuvo que derrotar a su padre en un duelo de esgrima para que este aceptara que el adolescente de 16 años era lo suficientemente bueno como para dar pelea en las Olimpiadas.Primer campeón olímpico latinoamericanoEn París 1900 Ramón compitió en primera instancia junto con un centenar de esgrimistas amateur. Tras varias rondas eliminatorias, en la final se impuso a siete franceses y un argentino. Ramón Fonst obtuvo así la presea de oro, la primera medalla olímpica para Cuba y todo el deporte latinoamericano.A continuación Ramón Fonst participó en la competición de los mejores esgrimistas amateur y profesionales. Volvió a desempeñarse con gran éxito y quedó solo por detrás de su maestro de esgrima, el francés Albert Ayat, con lo cual ganó la medalla de plata.Ramón Fonst volvió a participar de los Juegos Olímpicos en San Luis 1904 (EEUU). Su campaña fue aún mejor que la de París, ya que obtuvo tres medallas de oro: dos a nivel individual en florete y espada, y una en florete por equipo, junto con su compatriota Manuel Díaz y el estadounidense Albertson Van Zo Post.Luego de 20 años, Fonst volvió a los Juegos Olímpicos en París 1924, como parte del equipo cubano de esgrima. En esa ocasión no obtuvo medallas. No obstante, se mantuvo activo y participó en los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en México 1926, y cuatro años más tarde en La Habana: obtuvo cinco medallas de oro entre ambas competencias.Por si fuera poco, a los 55 años, Fonst ganó su última presea dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 1938.Tras retirarse fue presidente del Comité Olímpico Cubano entre 1941 y 1946. Con el triunfo de la Revolución cubana, Ramón ofició como asesor en la Dirección Nacional de Deportes —actual Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER— hasta su muerte, el 10 de septiembre de 1959, en La Habana.

