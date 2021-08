https://mundo.sputniknews.com/20210802/los-ancestros-de-bolivia-miran-a-la-modernidad-1114714279.html

Los ancestros de Bolivia miran a la modernidad

Los ancestros de Bolivia miran a la modernidad

LA PAZ (Sputnik) — En un mes cargado de valores indígenas, el parlamento de Bolivia estrenó una moderna sede de acero y cristal, llamada a constituirse en... 02.08.2021, Sputnik Mundo

Agosto es celebrado en Bolivia como el mes de la Pachamama (Madre Tierra), el 2 de agosto es ahora el Día de la Revolución Agraria en sustitución del antiguo Día del Indio, y el venidero 6 de agosto es el día de la Independencia Nacional.El presidente de la Cámara de Diputados, el indígena aymara Freddy Mamani, conversó con Sputnik sobre la trascendencia del cambio de sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional, antiguo Congreso.— ¿Cuál es el significado político de la mudanza de la Asamblea Legislativa a la nueva sede?— Este nuevo parlamento, después de que hemos transitado por diferentes momentos históricos y haber logrado tener un Presidente indígena como es nuestro hermano Evo Morales Ayma, y sobre la base de las decisiones sabias de nuestro Presidente, consolida y significa el paso de un Estado republicano a un nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. Eso es lo más importante.Esta nueva infraestructura representa a ese conglomerado de naciones que convivimos en esta Patria, lo más importante es que están reconocidas en la Constitución 36 nacionalidades, y esta infraestructura representa absolutamente con su diseño de un cubo perfecto, 36 por 36 metros, a nuestras nacionalidades. Acá nunca más un parlamento de una sola clase social, aquí tenemos que estar siempre el tejido social de todas las nacionalidades.— ¿Se trata de una confluencia de tecnología moderna con simbologías ancestrales?— Así es. Éste es el primero y más moderno edificio de su tipo en el país, con estructura netamente de acero.En temas de espacios, el hemiciclo es uno de los más grandes y más modernos en Latinoamérica, hemos pasado ya definitivamente a la modernidad, de la era de la llave en las puertas a la era de las tarjetas de ingreso. Tenemos más de 300 cámaras de seguridad en diferentes espacios, tenemos rampas de acceso para nuestros hermanos con necesidades especiales, y además del hemiciclo principal hay otros para senadores, para los representantes supraestatales y minihemiciclos para las diferentes comisiones.— En la testera del hemiciclo principal observamos reproducciones de imágenes de las ruinas de Tiwanacu. ¿Qué significan?— Son la representación de las pirámides que se tiene en las ruinas de la cultura de Tiwanacu (altiplano, a 60 kilómetros al oeste de La Paz), hasta el momento no descubierto plenamente. Allí quedaron los legados de nuestros ancestros y por eso se han incorporado y tenemos esas figuras insertadas de modo permanente en el hemiciclo, que tendrá en un extremo de la testera una bandera nacional y en el otro lado la wiphala (bandera indígena).Además, estarán las imágenes de nuestros grandes líderes de la independencia y las luchas de las clases sociales: (los venezolanos) Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, (y los indígenas locales) Tupac Katari y Bartolina Siusa.— ¿Cuál es la capacidad del hemiciclo o sala principal?— Es para 600 personas, incluyendo los 156 parlamentarios, invitados, embajadores, prensa. Éste es un hemiciclo que va a dar mayor comodidad en momentos tan importantes como la sesión de honor del 6 de agosto, con el mensaje presidencial en el que estarán presentes todas las autoridades, el alto mando militar y policial, ministros e invitados.— ¿Es este edificio el equivalente en el ámbito legislativo de lo que fue el paso de la sede de la Presidencia de Bolivia del antiguo Palacio Quemado a la Casa Grande del Pueblo?— Es exactametne lo mismo. En el Órgano Ejecutivo, del Palacio Quemado se pasó el Gobierno a una Casa Grande del Pueblo. En el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el Órgano Legislativo, tenemos el paso de una infraestructura colonial, republicana, a esta otra nueva y de diseño totalmente moderno y diferente, a la que todavía no le hemos considerado su nombre, que representa a las 36 nacionalidades. Éste es el paso de una a otra época.Todavía no tenemos el nombre, vamos a hacer consenso con nuestro presidente nato de la Asamblea (el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca), el presidente de la Cámara de Senadores (Andrónico Rodríguez) y el de Diputados, y en función a eso ya se dará su nombre.— ¿Qué les dice a los sectores que protestaron por el gran tamaño y el estilo moderno de la Casa Grande del Pueblo y ahora hacen lo mismo ante el nuevo Legislativo, tan diferente de los edificios neoclásicos circundantes?— Eso solamente es encerrarse en algo que siempre estamos acostumbrados a ver, no más allá de nuestras narices. Tenemos que proyectarnos más allá, y esto representa no solamente a las 36 nacionalidades, a un Estado Plurinacional, sino además representa el paso a la modernidad. ¿En Bolivia por qué no podemos acceder a la modernidad?, ¿por qué no nos preguntamos eso? Tenemos todo el derecho.En ese sentido, esto representa y es uno de los íconos más grandes. Estos dos edificios resaltan desde cualquier lugar, inclusive desde la ciudad de El Alto podemos ver estos íconos del Estado Plurinacional.Hablamos de una modernidad cargada de valores ancestrales, ahí estamos. No es que los símbolos ancestrales no tengan nada que ver con la modernidad. Nuestros ancestros en ningún momento se quedaron estancados, sino que siempre tiene que haber avance.Eso se va a trabajar mucho más en la teorización.Entretanto, este paso al celebrar los 196 años de la independencia nos hace sentir muy orgullosos de ser bolivianos y patriotas.

