https://mundo.sputniknews.com/20210802/las-vacaciones-veraniegas-son-inasequibles-para-35-millones-de-europeos-1114707457.html

Las vacaciones veraniegas son inasequibles para 35 millones de europeos

Las vacaciones veraniegas son inasequibles para 35 millones de europeos

MOSCÚ (Sputnik) — La Confederación de Sindicatos Europeos (Etuc, por sus siglas en inglés) analizó los datos de la Eurostat y concluyó que 35 millones de los... 02.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-02T17:07+0000

2021-08-02T17:07+0000

2021-08-02T17:07+0000

estilo de vida

vacaciones

destinos

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1114707266_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_0a5e19ca9447b1be231608f0bff33666.jpg

En total, según la Etuc, el 28% de los ciudadanos europeos no tiene dinero para una escapada de una semana, pero esta cifra aumenta al 59,5% para las personas cuyos ingresos están por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, son inferiores al 60% del promedio de la renta disponible.De acuerdo con la organización, 35.422.765 europeos con ingresos inferiores al umbral de riesgo de pobreza no pueden ir de vacaciones.La peor situación se registró en Grecia, donde al 88,9% del grupo en riesgo de pobreza no le alcanzan los ingresos para cubrir los gastos de vacaciones. Le siguen Rumanía (el 86,8%), Croacia (84,7%), Chipre (79,2%) y Eslovaquia (el 76,1%).Sin embargo, el mayor número de personas de esa categoría se registró en Italia (7 millones), seguida por España (4,7 millones), Alemania (4,3 millones), Francia (3,6 millones) y Polonia (3,1 millones).La mayoría de las personas con ingresos por debajo del 60% del promedio están desempleadas o jubiladas pero también hay millones de trabajadores mal pagados.La Etuc constató un aumento en la desigualdad de acceso a vacaciones entre aquellos que ganan menos del 60% de la renta promedio y aquellos con ingresos superiores al umbral en la última década.

https://mundo.sputniknews.com/20210726/el-miedo-al-covid-19-confina-a-los-espanoles-por-vacaciones-1114491211.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacaciones, destinos, europa