Lula le pide a Bolsonaro que deje de ser "estúpido" y que no será reelegido en 2022

"Ahora Bolsonaro dice que si es derrotado en las elecciones no entregará la banda presidencial… Bolsonaro, pare de ser bruto, pare de ser estúpido; nadie quiere le entregues la banda, esté tranquilo que el pueblo nombrará a un nuevo presidente en 2022, y no será usted", afirmó Lula en sus redes sociales.En los últimos días Bolsonaro cuestionó la fiabilidad del sistema de voto electrónico, que se usa en Brasil sin problemas desde hace décadas y que le dio la victoria en las elecciones de 2018.El presidente quiere cambiarlo por el voto impreso y amenaza con no aceptar una eventual derrota electoral con el actual sistema porque según él sería sinónimo de fraude.Tradicionalmente, el traspaso de poderes se da en Brasil cuando en la toma de posesión el presidente saliente le entrega la banda presidencial al presidente electo, cosa que Bolsonaro avanzó que no hará "si hay fraude".El expresidente Lula lidera todas las encuestas de opinión de cara a los comicios presidenciales de octubre de 2022, a pesar de que aún no confirmó de forma oficial su candidatura.

